Krijg je puistjes van chocolade en betere ogen van wortels? Wetenschapper onderscheidt 5 feiten van fabels over voeding

‘Wortels zijn goed voor je ogen... want heb jij ooit al een konijn met een bril gezien?’ Het is een oud mopje, maar ook een oude volkswijsheid. Waar komt die vandaan en klopt het ook? En hoe zit het met die appel per dag? We laten voedingswetenschapper en bio-ingenieur Eric De Maerteleire los op vijf alom bekende feiten en fabels over voeding: “Deze mythe is ontstaan tijdens de Tweede Wereldoorlog en intussen bevestigd door de wetenschap.”