Krijg je geen kater als je voor het slapen nog een pijnstiller neemt? Toxicoloog Jan Tytgat legt uit wat (niet) helpt

Hypnose is geen wondermid­del: “Het effect blijkt vaak langdurig, maar één sigaret kan genoeg zijn om opnieuw overstag te gaan”

Voor rokers die graag komaf willen maken met de sigaret – zo’n twee op de drie verslaafden - kan de lucht morgen misschien al opklaren. De slaagkans om zo’n verslaving aan te pakken via hypnose is vrij hoog. “Het werkt rechtstreeks in op je onderbewustzijn”, zegt hypnotherapeut Candice Nuyttens, die tot zes jaar geleden zelf een verstokte roker was. Ze deelt ook een stappenplan voor hypnose én een hypnosevideo voor innerlijke rust.

13 januari