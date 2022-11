Krijg je een vitaminetekort als je vegan eet? En mag je nog kaas eten? 5 feiten en fabels van elkaar gescheiden voor World Vegan Day

Op 1 november is het World Vegan day en met die dag start meteen de Try Vegan-challenge die nog loopt tot en met 30 november. Een maand waarin we aangemoedigd worden om een keertje in de week plantaardig te eten. Volgens onderzoek eet bijna 1 op de 4 Belgen wekelijks één vegan maaltijd. Maar hoe begin je daaraan? En loop je dan geen vitaminetekort op? We delen tips en scheiden vijf feiten van fabels. “Het is veel minder ingewikkeld dan je denkt.”

Volgens een onderzoek uitgevoerd door Ipsos eet bijna 1 op de 4 Belgen wekelijks een vegan maaltijd. Bij jongeren tussen 16 en 24 jaar ligt dat aantal nog hoger. Daar kiest bijna 40 procent wekelijks voor een vegan maaltijd. Om dat aantal nog omhoog te krijgen, lanceert BeVegan jaarlijks een challenge. “Wij dagen iedereen uit om zich een maand lang toe te leggen op de vegan keuken”, vertelt projectmanager Nathalie Duyck over het initiatief. “30 dagen is volgens onderzoek de ideale periode is om jezelf nieuwe eetgewoontes aan te leren. Bovendien is plantaardig eten goed voor het het klimaat, de dieren en onze gezondheid.”

Op de website van Try Vegan kan je jezelf inschrijven voor de maand. Daarna ontvang je weekmenu’s met inspiratie, een handige startersgids én heel veel praktische tips om het aan te pakken. “Zo delen we bijvoorbeeld een overzicht van interessante vegan producten in de supermarkt en lijstjes met restaurants en koffiebars in verschillende steden. Op die manier moet je zelf amper nog iets opzoeken. Vorig jaar deden meer dan 15.500 mensen mee aan de campagne, we hopen op een nog hoger bereik dit jaar.”

Feit of fabel?

Hoewel één keer per week vegan eten niet moeilijk hoeft te zijn, staan veel mensen nogal sceptisch tegenover het veganisme. Over het thema bestaat er dan ook veel verwarring. Wij scheiden daarom vier feiten van fabels.

1. Veganisten eten wel kaas - FABEL

Kaas is gemaakt van melk en bijgevolg ook een dierlijk product. Veganisten eten geen enkel dierlijk product, vegetariërs eten meestal nog wel kaas. “De meeste mensen staan er niet bij stil dat een koe enkel melk maakt wanneer ze een kalfje heeft. Om de melkproductie op gang te brengen, worden koeien daarom eerst bevrucht door inseminatie. De pasgeboren kalfjes worden vervolgens meteen bij de moeder weggehaald, wat heel traumatiserend is voor beide dieren.”

Quote Maak een onder­scheid tussen meer en minder bewerkte vleesver­van­gers. Een vegetari­sche hamburger is sterk bewerkt, een blok tofu of tempeh veel minder. Jaap Seiddel, hoogleraar Voeding & Gezondheid

2. Vlees- en zuivelvervangers zijn vaak ongezond - FEIT & FABEL

Deels waar, deels niet. Je kan het volledige aanbod van deze voedingscategorieën niet over dezelfde kam scheren. De Consumentenbond stelde in 2020 inderdaad vast dat veel vleesvervangers te veel zout bevatten. Ook deskundigen raden aan goed op te letten wat je koopt, aangezien sommige vleesvervangers goede voedingsstoffen bevatten, en andere veel minder, zoals een kaasschnitzel bijvoorbeeld.

Grofweg kan je een onderscheid maken tussen meer en minder bewerkte vleesvervangers. Een vegetarische hamburger is sterk bewerkt, een blok tofu of tempeh minder. Hoe bewerkter een product, hoe meer voedingsstoffen soms verloren gaan. Daar staat tegenover dat juist aan die vleesvervangers vaak extra voedingsstoffen worden toegevoegd, zoals B12, wat dan weer niet in tofu zit. Het Voedingscentrum raadt daarom aan om af te wisselen. “Bij zuivelvervangers is het slim om waakzaam te zijn voor kokosvet, zoals in kokosmelk en -yoghurt”, vertelt hoogleraar Jaap Seidell. “Dat bevat relatief veel verzadigd vet, wat het cholesterol in je lichaam kan verhogen. Ga eerder voor soja.”

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Tofu © Shutterstock

3. Vegan maaltijden zijn ingewikkeld - FABEL

“Veel gerechten uit de wereldkeuken zijn vegan zoals bijvoorbeeld een klassieke curry of Midden-Oosterse mezze. Tegenwoordig kan je eigenlijk elk gerecht gemakkelijk vegan maken door er een twist aan te geven. Op het internet kan je zowat elk gerecht ingeven met het woord vegan ervoor en uitkomen bij een smakelijk recept, zonder dat dit per se moeilijker moet zijn dan een ‘gewoon’ recept.”

4. Vitamine B12 kan je niet uit plantaardige voeding halen - FEIT

Dit is waar, beamen zowel het Voedingscentrum als de Vereniging voor Veganisme. “B12 haal je normaal alleen uit dierlijke producten”, vertelt voedingsdeskundige Martine van Haperen, werkzaam voor de Vereniging voor Veganisme en ProVeg. “Het wordt ook aan veel vlees- en zuivelvervangers toegevoegd, maar daar moet je erg veel per dag van eten om genoeg binnen te krijgen.”

Veganisten kunnen bij de drogist een B12-supplement kopen. “Gewoon de goedkope van het huismerk”, klinkt het. Vegetariërs, die zo nu en dan melk drinken of kaas eten, of pescotariërs, die weleens een visje eten, krijgen meestal wél voldoende B12 binnen.

Quote In plantaar­dig eten zitten vaak minder calorieën, waardoor je meer volume moet eten dan je gewend bent. Lobke Faasen, diëtist en oprichter van De Schrijf for Life

5. Een veganistische levensstijl is niet goed voor kinderen - FABEL

Een plantaardige levensstijl is geschikt voor alle leeftijden, dus ook kinderen kunnen zonder problemen vegan zijn. Dit wordt wetenschappelijk ondersteund door verschillende onderzoeken. “Aangezien jonge kinderen een kwetsbaardere groep vormen, raden we wel aan om te overleggen met een diëtist, gewoon om op veilig te spelen. Iets wat omnivore ouders ook doen of zouden moeten doen.”

Lobke Faasen, diëtist en oprichter van De Schijf for Life, een geopperd plantaardig alternatief voor de Schijf van Vijf, zegt dat het voornaamste probleem bij veganisten is dat ze soms niet genoeg eten. “In plantaardig eten zitten vaak minder calorieën, dus je moet meer volume eten dan je gewend bent.” Dat is ook haar primaire advies voor ouders van veganistische kinderen. “Zorg dat ze genoeg eten, dan kom je al een heel eind.”

Een aantal tips opgelijst • Begin met wat je kent. Start met gerechten die je graag eet en probeer geleidelijk aan nieuwe dingen uit. Alles wat je lekker vindt, kan ook gewoon vegan. Denk maar aan vegan vol-au-vent of hamburgers. • Wees mild voor jezelf. Heb je per ongeluk iets gekocht dat niet vegan was of was je je motivatie even kwijt? Wees niet te streng voor jezelf. Vegan eten is een leerproces. Geduld, ervaring én Google zorgen ervoor dat het steeds gemakkelijker zal gaan. • Zoek bondgenoten. Het is altijd handig om iemand te hebben waarbij je terechtkan met je vragen en ervaringen. Wordt daarom lid van een Facebookgroep of overtuig een vriend(in) om ook mee te doen.

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.