Koppel krijgt factuur van 500 euro na annulering in een restaurant: kan dat zomaar? Advocaat vertelt wat jouw rechten zijn

Geen 300 euro uitgeven, maar toch eten bij een sterren­chef? Bij deze 4 fast­food-adres­jes van topchefs tafel je zonder reservatie én betaalbaar

Altijd al in één van de restaurants van Sergio Herman willen gaan eten of een plekje willen reserveren in het duurste restaurant van België? Deze vier fastfood-restaurants van (internationale) topchefs laten je van die sterrenkeuken proeven voor amper 20 euro per menu. We zetten voor jou op een rijtje waar je snel kunt tafelen zonder wachtlijsten én hoeveel geld je daarmee kunt besparen: win-win.

11 februari