“Koolhydraatarm eten kan je suikerverslaving doorbreken": 3 exclusieve recepten van Julie Van den Kerchove voor meer energie

“Door low carb te eten, kun je uit de dieetcultuur stappen.” Dat is een belofte die chef Julie Van den Kerchove waarmaakt in haar nieuwste boek ‘Low carb, lekker en snel’. “Deze levensstijl is heel toegankelijk en flexibel. Het is een manier van eten waarbij je je energie hoog houdt en vanzelf een natuurlijk gewicht bereikt zonder dat je porties hoeft te beperken of calorieën te tellen.” We stelden Julie vier vragen om te weten te komen hoe dat precies in zijn werk gaat én delen 3 exclusieve recepten uit haar kookboek.

“Mijn nieuwe boek spitst zich toe op twee doelgroepen”, zegt Julie. “Op mensen die meer energie uit hun voeding willen halen en misschien ook enkele kilo’s kwijt willen. Daarnaast richt het zich op mensen die een proteïnedieet of een ketokuur volgden en die hun goeie resultaten willen vasthouden. Het is een eenvoudige keuken met veel groenten, goeie eiwitten – eitjes, iets vegan, vis of gevogelte – en goeie vetten; echte boter en extra vierge olijfolie. Zo ondersteun je je verbranding. Er verandert ook niet zoveel in vergelijking met de klassieke, Vlaamse kost, behalve dat het brood en de aardappelen worden vervangen.” Julie maakt gebruik van haar eigen Food Freedom Methode, een stappenplan met naast voeding ook beweeg- en slaaptips. “Het bevat alle elementen om je echt op je best te voelen. Ik heb het Food Freedom genoemd omdat het een methode is om uit die dieetcultuur, die angst rond eten en punten en calorieën tellen te stappen. Het gaat om jezelf bevrijden van regeltjes en dogma’s.”

Volledig scherm Low carb, lekker en snel bij Uitgeverij Lannoo © Heikki Verdurme

1. Kun je zomaar beginnen met low carb eten?

“Low carb is een keuken die toegankelijk is voor iedereen. Ik noem mezelf een gezonde Bourgondiër, ik eet zelf heel graag. Toen ik als student chronisch vermoeid was, ben ik op zoek gegaan naar een manier van eten waar ik ook wel veel energie uit haal. Zo ben ik geëvolueerd naar een pure keuken die low carb is. Het enige wat er verandert ten opzichte van de klassieke Vlaamse kost is dat je de snelle, geraffineerde suikers en koolhydraten vervangt door trage koolhydraten uit bijvoorbeeld knolgroenten of zoete aardappel. Daarnaast ligt de focus op lekkere groenten van het seizoen, want die geven je veel energie dankzij de mineralen en vitaminen. Low carb is eigenlijk een heel eenvoudige keuken die iedereen kan proberen, los van keto of een proteïnedieet.”

Quote Het is niet omdat je vriendin alles kan eten zonder bij te komen, dat dit voor jou ook geldt, daarom is het belangrijk om je voeding aan te passen Julie Van den Kerchove

2. Vetten, koolhydraten, eiwitten…. heb je een cursus voedingsleer nodig om low carb te koken?

“Absoluut niet. Als je de menuplannen in het boek volgt, zal je vanzelf leren aanvoelen hoe je je bord het best vult. In plaats van de klassieke patatjes neem je gewoon wat extra groenten met daarnaast een stukje vis, vlees of iets vegetarisch. Daar serveer je dan nog goede vetten bij. In het boek zit een quiz waarin je je lichaamstype en je niveau van koolhydraattolerantie ontdekt. Voor mij zit daar de sleutel tot het vinden van de juiste balans. Het is niet omdat je vriendin alles kan eten zonder bij te komen, dat dit voor jou geldt. Door je voeding aan te passen, kan je je energiek en goed in je vel voelen. Verder is het in de eerste plaats een kookboek om te genieten van lekkere recepten. Als je met de verschillende gerechten in het boek experimenteert, heb je wel zeker een goed idee van wat low carb juist inhoudt.”

3. In je boek zien we ook intermittent fasting voorbijkomen, is het van belang om dit te combineren met low carb koken?

“Dat kan, maar dat moet absoluut niet. Veel mensen doen aan intermittent fasting om gewicht te verliezen of om hun lichaam jong en sterk te houden. Als je het vasten combineert met low carb eten zal je lichaam sneller de overstap maken naar vetverbranding, maar je kan low carb eten ook zien als een manier om los te breken uit je suikerverslaving. Ben je iemand die vaak snakt naar zoete tussendoortjes? Dan ontdek je in mijn boek alternatieven waar je meer energie van krijgt én beter van zal slapen. Dat zijn allemaal voordelen die je bij low carb krijgt, los van gewicht.”

Quote Low carb eten kan helpen om los te breken uit je suikerver­sla­ving. Trage koolhydra­ten zorgen voor meer energie én een betere nachtrust, waardoor je minder snel naar zoete tussendoor­tjes snakt Julie Van den Kerchove

4. Wat vond je zelf het moeilijkste om aan te passen in het begin?

“Toen ik eraan begon dacht ik dat suiker mijn grootste uitdaging zou zijn, maar dat kan je makkelijk opvangen met heerlijk zoete low carb recepten. Brood bleek uiteindelijk veel moeilijker te zijn. Ik kende al die vervangers zoals zaden- en pittenbrood toen nog niet. Het heeft toch enkele weken geduurd voor ik versgebakken brood met een krokante kors niet meer miste. Ik werd zelfs een beetje chagrijnig als er iemand naast mij een sandwich zat te eten. (lacht) Daarom heb ik in mijn boeken extra recepten voor brood, crackers, en flatbread toegevoegd: zo hoef je niets te missen.”

Recept: quiche met lentegroenten

Volledig scherm Quiche met lentegroenten © Heikki Verdurme

Klaar in 35 minuten voor kleine quiches, klaar in 60 minuten voor één grote quiche.

Ingrediënten voor 4 personen

• 1 kop (150 g) (diepvries)erwtjes

• 1 courgette

• 8 grote (of 10 kleine) eieren

• ½ kop (120 ml) amandelmelk, ongezoet

• 2 eetlepels extra vierge olijfolie (of boter)

• ½ à 1 koffielepel zeezout

• zwarte peper

• peterselie

• feta (optioneel)

Zo maak je het

1. Verwarm de oven of airfryer voor op 175 °C.

2. Spoel de diepvrieserwtjes onder heet water en snijd de courgette in halve maantjes.

3. Klop de eieren los in een kom. Meng met de groenten, de amandelmelk, de olijfolie, zeezout naar smaak en een flinke draai zwarte peper.

4. Giet het vloeibare deeg in kleine taartvormpjes of 1 grote taartvorm en plaats 25 (klein) of 50 minuten (groot) in de oven. Gebruik een vork of prikker om te controleren of de quiche ook in het midden volledig gaar is.<

5. Werk de quiche af met wat gehakte peterselie, zwarte peper en eventueel verkruimelde feta.

Tip

De miniquiches zijn heel handig als snelle lunch om mee te nemen naar je werk of school. Je kan het recept natuurlijk ook bakken als een grote quiche waar je stukken uit snijdt. Gebruik dan een ovenschaal van +- 25 centimeter diameter.

Recept: broccolipuree met witlofrolletjes in gerookte zalm

Volledig scherm Broccolipuree met witlofrolletjes in gerookte zalm © Heikki Verdurme

Klaar in 20 minuten.

Ingrediënten voor 2 personen

• 1 grote broccoli (400 g)

• 6 stronkjes witlof

• 2 eetlepels extra vierge olijfolie of (gras)boter

• amandelmelk, ongezoet

• 6 dunne sneetjes gerookte zalm (200 g)

• dille of peterselie

• zwarte peper en zeezout

• pistachenootjes of pijnboompitten (optioneel)

Zo maak je het

1. Breng twee pannen met water aan de kook, een voor de broccoli en een voor het witlof.

2. Snijd de broccoli in roosjes, schil de stam en snijd die in blokjes. Kook de broccoli vijf minuten tot beetgaar en giet af.

3. Kook ondertussen ook de witlofstronkjes in +- 5 minuten gaar en laat ze uitlekken.

4. Mix de broccoli tot een puree met twee lepels olijfolie of boter in een krachtige high speed blender, of met behulp van een staafmixer/aardappelstamper. Voeg (amandel)melk of water toe tot je de gewenste textuur krijgt. Kruid met peper en zout.

5. Wikkel elk witlofstronkje in een plakje gerookte zalm en serveer ze vervolgens op de broccolipuree.

6. Werk af met fijngehakte dille of peterselie, eventueel pistachenootjes of pijnboompitten en een draai zwarte peper van de molen

Tip

Dit recept toont hoe je makkelijk lekkere puree kunt maken zonder dat je aardappelen nodig hebt. Zelfs al maak je de klassieke witloofrolletjes in ham, dan nog heb je een low carb alternatief door de broccolipuree.

Recept: vegan frambozenmousse

Volledig scherm Frambozenmousse © Heikki Verdurme

Klaar in 35 minuten.

Ingrediënten voor 1 persoon

• 200 g frambozen, vers of ontdooid

• 1 rijpe avocado (of zie tips)

• ½ limoen

• ketozoetstof, naar smaak

• amandelmelk, ongezoet • optioneel: snufje zeezout, vanillepoeder of -extract, 1 eetlepel amandelpasta

Zo maak je het

1. Doe de frambozen in de blender samen met de ontpitte avocado en het sap van een halve kleine limoen. Voeg keto zoetstof toe naar smaak en zoveel amandelmelk als nodig is voor je blender om alles tot een gladde romige mousse te mixen.

2. Breng de mousse eventueel extra op smaak met een snufje zeezout, wat vanille en een lepel pure amandelpasta.

3. Plaats de mousse 30 minuten in de koelkast (of 15 minuten in de diepvries) om af te koelen. Zo smaakt hij nog beter.

4. Werk af met verse frambozen. Ook heerlijk met onze ALL GOOD pinda ketogranola.

Tip

• Gebruik bij voorkeur een high speed blender en zorg ervoor dat je avocado goed rijp is. Hoe krachtiger je blender, hoe romiger de mousse.

• Probeer het recept ook eens met aardbei, braambes, bosbes of zelfs kiwibes.

Wie is Julie Van den Kerchove? • 35 jaar

• Runt de populaire blog Julie’s Lifestyle julieslifestyle.com, je vindt haar als @julieslifestyleofficial op Instagram

• Plant-based chef met een passie voor pure plantaardige gerechten en de koolhydraatarme ketokeuken

• Auteur van meerdere boeken, waaronder Go Keto, Het Keto Plan, Keto in 15 minuten en Keto in 15 minuten mediterraan

• Host de Perfectly Imperfect Podcast

• Is samen met haar partner Simon Matthys eigenaar van de ALL GOOD-productlijn met onder meer vegan en keto snacks, producten en kaart

Deze recepten uit ‘Low carb, lekker en snel’ van Julie Van den Kerchove vind je ook in Nina-magazine van zaterdag 12 maart bij de HLN-weekendkrant.

Lees ook: