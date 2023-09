Koffie heeft een beschermend effect op de lever. Tenminste, als je hem op deze manier drinkt

Koffie is bij velen het favoriete drankje om ‘s ochtends mee wakker te worden, maar veel mensen twijfelen soms of die kop koffie wel gezond is. Zijn er nog andere voordelen dan een minder vermoeid gevoel? Zo lees je vaak dat het de kans op bepaalde kankers én op hart- en vaatziekten vermindert. Is dat ook effectief zo, of is net het omgekeerde waar? Diëtist Michaël Sels (UZA) en voedingsexperte Ellen Kampman leggen uit.