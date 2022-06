Klopt het dat koffie voor het sporten helpt om meer vet te verbranden?

We drinken allemaal een tas koffie ‘s ochtends voor een welgekomen mentale boost en ook tijdens de rest van de dag bevordert het ons concentratievermogen. Alsof koffie nog niet genoeg doet, horen we verder soms dat een tas van het zwarte goud voor je work-out kan helpen om meer vet te verbranden. Maar klopt dat wel? We vroegen het aan HLN-wetenschapsexpert Martijn Peters. “Door koffie voelt je sportmoment soms minder inspannend aan.”

“In iedere kop koffie (125 ml) zit gemiddeld 80 mg cafeïne”, begint Martijn. “Alle cafeïne in die tas wordt in ongeveer 45 minuten na het drinken opgenomen en piekt in het bloed tussen 15 minuten en 2 uur lang, vertelt Martijn. “Een lage tot matige dosis cafeïne, tussen de 50 en 300 mg, zorgt voor een verhoogde alertheid en energie. Ook verbetert het je concentratievermogen.” Een hogere dosis, meer dan 500 mg cafeïne per dag, heeft een iets minder leuk effect. “Het verhoogt de kans op onder meer hartritmestoornissen, maag- en darmklachten, gedragsproblemen, slapeloosheid en hoofdpijn.”

Invloed op vetverbranding

Koffie kan je mentaal dus wel degelijk sterker maken, maar is het ook aan te raden om te drinken voor je gaat sporten? “Er zijn verschillende studies die aanwijzen dat een kopje koffie voor een aerobe work-out zoals fietsen of lopen, helpt om vet te verbranden.” Een recent onderzoek met 15 jonge mannen liet de helft van de groep een halfuurtje voor de inspanning 3 mg cafeïne per kilo lichaamsgewicht innemen en de andere helft van de groep een placebo drinken. Wat bleek? De groep die een cafeïneshot kreeg, verbrandde tot 11 procent meer vet in de ochtend en tot 29 procent meer in de namiddag.

Quote Zelfs met een vetverbran­ding aan een hoge snelheid van 0,4 g per minuut moet je bijna 42 uur sporten om 1 kg te verbranden. Martijn Peters

“Die grotere vetverbranding in de namiddag komt vooral door de hogere concentratie adrenaline in ons lichaam die optreedt als reactie op middagtraining”, zegt Peters. “Maar voordat je te enthousiast wordt: zelfs met de hoge snelheid van 0,4 gram vetverbranding per minuut in de namiddag moet je bijna 42 uur sporten om 1 kg lichaamsvet te verliezen. Verwacht dus niet ineens een groot wonder als je koffie drinkt voor het sporten.”

Waarom heeft cafeïne dit effect op vet?

Dat vetverbrandingseffect heeft meerdere oorzaken. “Cafeïne bevordert het proces waarbij vetten worden afgebroken, ook wel lipolyse genoemd, door een grotere afgifte van adrenaline”, legt Martijn uit. “Ook is er de invloed van cafeïne op het stofje ‘adenosine’. Dat bevordert onder normale omstandigheden de slaap en onderdrukt een gevoel van opwinding, maar cafeïne strijdt om dezelfde groep cellen in de hersenen. Dus wanneer cafeïne beschikbaar is, kan adenosine zich minder binden, waardoor het centrale zenuwstelsel sterker wordt gestimuleerd en de cafeïne ‘wint’ zeg maar. Tijdens het sporten worden hierdoor meer spiervezels gebruikt tijdens het bewegen. Waardoor je dus meer energie verbruikt.”

Quote Na een cafeï­neshot voelt het sporten minder als een inspanning aan en voelt het aangenamer. Martijn Peters

Nog een belangrijk effect van koffie op je sportmoment: mensen hebben na een cafeïneshot sneller het gevoel dat sporten minder inspanning kost en aangenamer voelt. Al die factoren kunnen ons harder laten werken tijdens het sporten, wat er op zijn beurt voor kan zorgen dat we meer vet verbranden. “Maar let op”, waarschuwt Martijn. “Uiteindelijk zal het échte vetverbrandingseffect alleen optreden als je een negatieve energiebalans hebt. Dat betekent dat je meer calorieën moet verbranden dan je binnenkrijgt.” Koffie is dus geen wondermiddel om af te vallen, al kan het geen kwaad om je work-out ermee te boosten.

