Klopt het dat je sneller veroudert en sterft als je te weinig water drinkt? Nieuwe studie geeft antwoord

Waarom eten we dankzij Julius Caesar mosselen? En waar komen aardappels vandaan? 6 histori­sche weetjes over typisch Vlaamse kost

Ambiorix was een held en Julius Caesar een meedogenloze massamoordenaar: dat was de belangrijkste les uit aflevering 2 van Het Verhaal van Vlaanderen. Maar toch. Had het van Ambiorix en de andere Oude Belgen afgehangen, zouden we nooit mosselen hebben gegeten. Waarom hebben we deze klassieker te danken aan uitgerekend Julius Caesar? Wat hebben de Romeinen ook te maken met balletjes met krieken? Of de eerste landbouwers met mueslirepen? Foodarcheoloog Jeroen Van Vaerenbergh (43) legt uit.

10 januari