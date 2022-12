Klopt het dat je 's avonds best geen koffie drinkt als je goed wil slapen?

Koffie is een gezellige afsluiter na een eindejaarsetentje, of gewoon zomaar op restaurant samen met het dessert. Toch kent iedereen de wijze raad: drink geen koffie voor het slapengaan. Cafeïne zou je wakkerder houden, waardoor er van een goede nachtrust niet veel sprake meer is. Maar klopt dit? En geldt dat voor iedereen? HLN-wetenschapsexpert Martijn Peters zoekt het uit.

Niets heerlijker dan jouw ochtend starten met een vers kopje koffie. Die gewoonte dateert al uit de 17de eeuw, toen de populaire drank voor het eerst zijn weg vond naar Europa. Koffie wordt gebrouwen van geroosterde koffiebonen. Die hebben wat weg van echte bonen, maar zijn eigenlijk de zaden van de koffiebes. Deze rode of gele bes groeit aan de koffieboom of de Coffea. De populairste soort is de Coffea arabica. Het grootste deel van de wereldproductie is afkomstig van deze koffieboom. Al betekent dat natuurlijk niet dat elke kop koffie hetzelfde smaakt. Er is daarbinnen heel wat variatie mogelijk. Zo zal je kopje steeds weer anders smaken, afhankelijk van het type koffieboon en hoe je die maalt, roostert of brouwt. Die zaken hebben allemaal een invloed op de exacte hoeveelheden van de bestanddelen in het mengsel.

Kan koffie slapeloosheid veroorzaken?

Eén van die belangrijke bestanddelen in koffie: cafeïne. De meeste koffieliefhebbers die naar hun dierbare ochtendbrouwsel grijpen, doen het in de eerste plaats voor dit stofje, want cafeïne zorgt voor een toename in alertheid, energie en concentratievermogen. Je lichaam neemt cafeïne op binnen het uur nadat je koffie hebt gedronken. Afhankelijk van hoe snel onze lever cafeïne afbreekt, kan het daar uren aanwezig blijven. En dat kan je ‘s avonds parten beginnen spelen als je wil genieten van je nachtrust. Met cafeïne in je bloed blijft dat slaperige gevoel namelijk uit.

Om te weten welke invloed cafeïne precies heeft op je vermogen om in slaap te vallen, is het eerst belangrijk om te weten hoé die slaperigheid wordt veroorzaakt. Normaal bindt de chemische stof adenosine in de hersenen aan de adenosinereceptoren. Dat vertraagt de activiteit van de zenuwcellen, met slaperigheid tot gevolg. Ook cafeïne kan binden aan die adenosinereceptor en op die manier de toegang voor adenosine blokkeren. Daardoor ontbreekt niet alleen het slaperige gevoel, tegelijkertijd schiet ook de productie van adrenaline opnieuw in gang. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt daardoor effectief dat de consumptie van cafeïne het in slaap vallen bemoeilijkt, het totaal aantal uren slaap kan verminderen en de slaapkwaliteit kan verslechteren.

Quote De gevoelig­heid voor cafeïne en hoe snel het lichaam cafeïne verwerkt, kent grote individue­le verschil­len. Martijn Peters

Hoelang voel je dat je koffie hebt gedronken?

Hoelang blijft dit effect van cafeïne je nachtrust dan precies verstoren? Ook Amerikaanse wetenschappers stelden zichzelf die vraag. Zij bestudeerden wat er gebeurt als je iemand 400 mg cafeïne laat consumeren net voor het slapengaan, 3 uur ervoor en 6 uur ervoor. Uit hun resultaten bleek dat cafeïne tot 6 uur voordat je naar bed gaat de slaapkwaliteit kan beïnvloeden. Wetenschappelijk onderzoek toont daarnaast ook aan dat dit drastisch kan verschillen van persoon tot persoon. De gevoeligheid voor cafeïne en hoe snel het lichaam cafeïne verwerkt kent grote individuele verschillen. Het kan dus zijn dat jij vele uren nadat je koffie hebt gedronken nog in je bed ligt te daveren, terwijl iemand anders 1,5 uur na zijn of haar laatste kop vlot indommelt. Je kan dus best wat experimenteren om te ontdekken wat voor jou het beste werkt.

