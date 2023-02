Klopt het dat je minder honger hebt wanneer je verliefd bent?

De uitspraak ‘liefde gaat door de maag’ gebruikt iedereen weleens wanneer hun geliefde hen lekker eten voorschotelt. Maar klopt daar ook iets van, of is het gewoon een mooi gezegde? En hoe komt het dat je minder honger hebt wanneer je verliefd bent? Maagspecialist Maridi Aerts van het UZ Brussel legt uit.

De 82-jarige Suzanna vertelde onlangs via @instagrannies dat verliefd worden op latere leeftijd nog even heftig voelt als vroeger. “We konden elkaar geen seconde meer missen. Die eerste weken had ik ook vreselijke buikpijn. Ik ging naar de dokter, die dacht dat ik wel eens een appendicitis kon hebben. Hij stuurde me naar de kliniek, waar ze me volledig hebben onderzocht… en niets konden vinden. Bleek dat ik geen vlinders in mijn buik had, maar mussen. Ja, verliefdheid meten, daar heeft de klassieke geneeskunde nog geen apparaten voor.”

Gaat de liefde echt door de maag?

Een prachtig verhaal waar maagspecialist Maridi Aerts meteen bij moet glimlachen. Verliefdheid is een diagnose die ook zij nog nooit bij haar patiënten heeft gesteld. “Als je me vraagt of de uitdrukking ‘liefde gaat door de maag’ in theorie juist is, dan is het antwoord jammer genoeg nee”, lacht de arts. “Liefde en aantrekkingskracht tussen twee mensen is een complex neurobiologisch netwerk. Er zijn verschillende hormonen die daar een rol in spelen, zoals serotonine, noradrenaline en dopamine. Het samenspel tussen al deze hormonen zorgt ervoor dat je je verliefd voelt.”

Je hongergevoel wordt ook geregeld door hormonen, al zijn dat grotendeels andere hormonen. “Dat proces van verliefdheid vindt plaats in het begin van de dunne darm en in je hersenen. Een van de belangrijkste hormonen in dat proces is cholestyokinine, dat zorgt voor het verzadigingsgevoel en wordt aangemaakt in de twaalfvingerige darm.”

Quote Wanneer je verliefd bent, produceert je lichaam oxytocine, het hormoon geeft je hersenen een signaal waardoor je minder eetlust krijgt. Maridi Aerts

Wanneer je verliefd bent, komen de hormonen van die twee processen met elkaar in aanraking. “Je lichaam produceert dan oxytocine. Dit hormoon speelt een belangrijke rol in die gevoelens van verliefdheid, maar het regelt ook onze eetlust. Het hormoon geeft je hersenen een signaal waardoor je minder eetlust krijgt.”

Het gevoel van vlinders in de buik is dan weer eerder te wijten aan adrenaline. “Wanneer we iets spannend vinden, produceren we adrenaline. Dan trekken de spieren van de maagwand samen, wat door onze hersenen geïnterpreteerd wordt als een tintelend gevoel. Vandaar ook dat mensen soms gewicht verliezen wanneer ze verliefd zijn.”

Is er een link tussen onze eetgewoonten en op wie we verliefd worden?

De maagspecialist heeft wel een vermoeden waar de link tussen liefde en de maag vandaan komt, al heeft die niets met de biologie van ons lichaam te maken. “Eerder met hoe we op sociaal vlak met elkaar omgaan. Ik vermoed dat de uitdrukking verwijst naar het zorgende aspect. In het verleden en misschien vandaag ook nog, wordt zorgen voor iemand die je liefhebt vaak gelijkgesteld aan die persoon voorzien van lekker eten. Als er lekker wordt gekookt voor jou, voel je je geliefd. Of misschien verwijst de uitdrukking naar eten waarin zogenaamde afrodisiaca verwerkt zijn. Dit zijn voedingsmiddelen die, al dan niet terecht, als lustopwekkend worden beschouwd.”

Quote Onderzoek heeft aangetoond dat mensen vaker verliefd worden op iemand die dezelfde voorkeuren heeft qua voeding. Maridi Aerts

En toch heeft ook de wetenschap een link gevonden tussen voedingsgewoonten en de partner die ons hart sneller doet slaan en onze eetlust doet verdwijnen. “Onderzoek heeft aangetoond dat mensen vaker verliefd worden op iemand die dezelfde voorkeuren heeft qua voeding.” Ben je zelf iemand die graag op restaurant gaat, houdt van exotische smaken of vooral oplet hoe gezond iets is? Dan is er een grote kans dat je geliefde een gelijkaardige ‘foodvibe’ heeft. “Op zich is dat niet zo verwonderlijk”, besluit Maridi Aerts “Het kan namelijk over heel wat andere levensterreinen ook gezegd worden: je hobby’s, werk, interesses, en ga zo maar door.”

Al is de wetenschap het er niet helemaal mee eens: voor ons gaat liefde toch altijd een beetje door de maag, vooral tijdens een gezellig dinertje bij kaarslicht.

