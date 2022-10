Klopt het dat je kater minder erg is als je natuurwijn drinkt?

Natuurwijn: je houdt ervan of niet. Toch valt niet naast de populariteit ervan te kijken, want elke wijnbar of -zaak zet wel één of andere variant op de kaart. Het zou niet alleen beter zijn voor het klimaat, maar ook voor je lichaam. De kater en hoofdpijn de dag erna zouden opvallend minder erg zijn tegenover bij gewone wijn. Klopt dat? HLN-wetenschapsexpert Martijn Peters zoekt het uit.

Voor we die vraag kunnen beantwoorden, is het eerst belangrijk om te kijken naar wat natuurwijn precies is. “Natuurwijn is wijn gemaakt zonder chemische hulpmiddelen of andere trucjes”, vertelt Inge Dreezen van Circus in Antwerpen. “Er worden geen suikers of bijna geen bewaarstoffen toegevoegd. De natuur staat bij deze wijn echt op nummer één. De producten gebruiken alleen natuurlijke methodes om insecten en schimmels te voorkomen. Dat is meteen de reden waarom natuurwijn er meestal iets troebeler uitziet dan commerciële wijn.”

Geen gewone wijn, geen hoofdpijn?

Wie niet zo’n fan is van de smaak van natuurwijn, kan misschien nog overtuigd worden door het weetje dat dit soort wijn een minder zware kater teweegbrengt. Of is dat een fabeltje? “Dat wordt vaak gezegd omdat natuurwijn minder sulfieten bevat”, verduidelijkt HLN-wetenschapsexpert Martijn Peters. Sulfieten zijn stoffen die zwavel bevatten, die meestal toegevoegd worden om de houdbaarheid van de wijn te verlengen en om bacteriën geen kans te geven. In natuurwijn zitten die dus minder.

Quote Als je wil testen of je gevoelig bent voor sulfieten, kan je gedroogd fruit zoals abrikozen eten. Dat bevat ook sulfieten Martijn Peters

“De invloed daarvan op je kater is daarentegen miniem of zelfs onbestaand", vervolgt Martijn. “Er is amper wetenschappelijk bewijs dat sulfieten een kater veroorzaken of die verergeren. Misschien is dat wel het geval als je er gevoelig voor bent. Dat kan je bijvoorbeeld makkelijk testen door gedroogd fruit zoals abrikozen te eten, wat ook sulfieten bevat. Heb je geen hoofdpijn? Dan ben je niet gevoelig voor sulfieten.”

Waarom krijg je dan een kater? “Dat is eerder een combinatie van de plotse daling van een hoog alcoholgehalte in je bloed, dehydratatie, een immuunreactie en verstoringen in ons metabolisme en onze hormoonregeling. Ook andere stoffen in de wijn zoals congeneren, histamine of tannines kunnen een invloed uitoefenen.” Laat die kater dus vooral geen reden zijn om wel of niet voor een glaasje natuur te kiezen. Jammer, maar helaas.

Wat is het verschil tussen natuurwijn, biowijn en biodynamische wijn? • Bij biowijn zal een landbouwer niet kiezen voor chemische herbicides en insecticides. Hij zal enkel kiezen voor natuurlijke producten om de wijngaarden en druiven te beschermen tegen ziektes en beestjes. Smaak en kleurverbeteraars zoals gist zijn wel toegelaten. Hoeveel je ervan mag gebruiken, staat vermeld in een wet. • Biodynamische wijn past de principes van de biologische teelt toe, maar houdt ook rekening met de natuurlijke harmonie tussen alle elementen in de wijngaard. Zo bepalen de zon- en de maanstand bijvoorbeeld de snoei- en oogstwerkzaamheden. Bij andere ‘wijnkeuzes’ wordt er gekeken naar de verbinding tussen de aarde, planten, dieren en het klimaat. • Natuurwijn is het puurste van het puurste. Het gebruik van chemische pesticiden, suiker, kleurstoffen, dierlijke producten of conserveermiddelen is niet toegestaan.

