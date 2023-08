Klopt het dat drinken tijdens het eten niet goed is voor je spijsvertering?

We hebben allemaal standaard een glas water of iets anders van drank op tafel staan als we eten. Toch lijkt niet iedereen ervan overtuigd te zijn dat het een goed idee is om dat ook op te drinken tijdens de maaltijd. “Slecht voor de spijsvertering", klinkt het wel eens. Maar klopt dat ook? Onze wetenschapsexpert Martijn Peters zocht het uit.

“Drinken tijdens het eten zou volgens sommigen de verteringssappen verdunnen, waardoor je maaltijd niet voldoende wordt afgebroken”, begint Martijn. “Het gevolg daarvan is een daling in de opname van voedingsstoffen en een maag die langer vol blijft zitten, waardoor je een opgeblazen gevoel krijgt of zelfs maagzuur. Dat klinkt vooral ongezond en oncomfortabel.”

Welke invloed heeft drinken op onze spijsvertering?

“Het argument lijkt ook logisch”, gaat Martijn verder. “Maar... het is niet waar. Zo begint de verwerking van voedsel bijvoorbeeld al in onze mond. Daar malen we het fijn tijdens het kauwen en mengen we het met speeksel, waar enzymen inzitten die onze voeding beginnen te verteren. Vervolgens reist het voedsel door onze slokdarm naar de maag, die het verder afbreekt. Het mengsel dat overblijft, komt uiteindelijk in onze darmen terecht. Die nemen het grootste gedeelte van de voedingsstoffen in ons eten op. Al wat onbruikbaar is en overblijft, eindigt uiteindelijk in het toilet.”

De meeste dranken zullen het tempo waarmee het voedsel uit de maag verdwijnt niet vertragen. Martijn Peters

En er zijn nog meer redenen waarom de stelling niet klopt. “Zo zal water de werking van de enzymen in de spijsverteringssappen van de maag niet beïnvloeden. Ook is de impact op de zuurtegraad van de maag miniem. Als je iets eet of drinkt, zal de zuurtegraad altijd even veranderen, maar het spijsverteringsstelsel reageert daarop door bijvoorbeeld meer zuur aan te maken. Ook toont wetenschappelijk onderzoek aan dat de meeste dranken het tempo waarmee voedsel uit de maag gaat niet vertragen.”

Drink je best voor, na of tijdens de maaltijd?

Zelfs met enkele grote slokken komt de verwerking van die heerlijke maaltijd dus niet in het gedrang. Meer nog: het kan je spijsverteringsstelsel zelfs een handje helpen. “Bijvoorbeeld tijdens het kauwen en slikken, door het voedsel zachter te maken. Goed gehydrateerd zijn, helpt trouwens ook bij de vooruitgang van de achteruitgang. Het zorgt ervoor dat de ontlasting zacht genoeg is om vlot door onze darmen te reizen.”

Een extra voordeel voor sommige mensen: drinken net voor de maaltijd helpt om sneller een vol gevoel te krijgen tijdens het eten. “Daardoor eet je minder, wat kan helpen om je gewicht onder controle te houden. Al overdrijf je hier natuurlijk best niet mee om een opgeblazen gevoel of tekort aan voedingsstoffen te vermijden. Drink er dus gerust op los tijdens het eten, maar wees niet te gulzig. Anders slik je misschien te veel lucht in, met extra boeren en winden tot gevolg.”

Lees ook: