Klimaatbestendige druiven moeten Spaanse wijnindustrie redden: “Klimaatverandering is grootste dreiging van de sector ooit”

De heropleving van de oude wijndruiven is deels te danken aan de Spaanse wijnboer Miguel A Torres. Al in de jaren tachtig startte hij zijn zoektocht naar vergeten druivensoorten. “Ik wilde het erfgoed herstellen – de oude tradities en wijnstokken – dat onze voorouders ons hebben nagelaten”, vertelt hij aan de Britse krant 'The Guardian'. Daarom plaatste hij zoekertjes in plaatselijke kranten, gericht aan wijnmakers. “Als u weet waar u ongewone druivensoorten kunt vinden, neem dan contact met me op”, klonk het in de advertenties.

Trager rijpingsproces

Jaren later besefte wijnboer Torres dat deze druiven wel eens zeer goed van pas zouden kunnen komen in de strijd tegen de grootste vijand van de wijnindustrie: de klimaatverandering. Door de stijgende temperaturen in Spanje zijn de ‘traditionele’ druiven sneller rijp. Daardoor moeten wijnmakers zich haasten met het oogsten, om zo het evenwicht tussen de suikers en de zuren van het fruit te kunnen bewaren. De druif moet bij optimale rijpheid worden geoogst om een te hoog alcoholgehalte van de wijn te voorkomen. De oude druivensoorten doen er langer over om te rijpen, legt Torres uit. “Het betekent dat ze ons misschien kunnen helpen in een opwarmende wereld.”

“Klimaatverandering is de grootste bedreiging waarmee de sector ooit te maken heeft gehad”, klinkt het bezorgd. “In de negentiende eeuw hadden we de druifluisplaag die wijngaarden in heel Europa uitroeide. Dit is veel erger.”

Wereldwijd probleem

Het zijn niet enkel de Spaanse wijnboeren die geconfronteerd worden met de gevolgen van de klimaatverandering. Overal ter wereld wordt er meer en meer gezocht naar hittebestendige en trager rijpende druivensoorten. Zo zijn ze in Californië aan de slag gegaan met de rode Mourtaou-druif, een bijna uitgestorven soort uit het zuiden van Frankrijk.

In Frankrijk zelf, in de Cognacstreek, gooien ze eeuwenoude tradities overboord om te experimenteren met klimaatbestendige druiven. En ook in Bordeaux heerst er bezorgdheid over de toekomst van de industrie. Er zijn in de Franse wijnstreek zes nieuwe druivensoorten goedgekeurd, waaronder Castets, een druif die ziektebestendig is en op het punt stond om te verdwijnen.

Waarom worden druiven 'vergeten'?

De redenen voor het ‘vergeten’ van oude druifsoorten lopen erg uiteen, dat vertelt José Miguel Martínez Zapater, directeur van het Instituut voor Wijnbouw en Wijnwetenschappen in het Spaanse La Rioja aan 'The Guardian'. Toen aan het einde van de negentiende eeuw een druifluisplaag in Europa woedde, werden sommige soorten afgedankt door de wijnboeren. Andere producenten hebben door de jaren heen dan weer proberen in te spelen op de druifvoorkeuren van de consumenten, waardoor de druiven waar er minder vraag naar was ook minder gebruikt werden in de druiventeelt.

Dankzij het werk van het Spaanse Instituut voor Wijnbouw en Wijnwetenschappen is het aantal commercieel geregistreerde soorten in Spanje de afgelopen twintig jaar met 50 procent toegenomen. Dat is goed nieuws voor de wijnproducenten in het Zuid-Europese land, want er staat veel op het spel. Hun productie in 2021 overtrof die van elk ander land in de Europese Unie en hun wijnindustrie levert zo'n 5 miljard euro per jaar op. De klimaatverandering brengt heel wat onzekerheden met zich mee voor de toekomst van de geliefde Spaanse wijnen. In 2022 maakte Spanje nog de warmste zomer mee sinds het begin van de metingen. Sterker nog, sinds 2015 heeft het land vier van zijn warmste jaren ooit doorstaan. De klimaatverandering is dus een vloek voor de Spaanse wijnindustrie.

Nog meer inspanning nodig

De heropleving van de oude druiven is een stap in de goede richting, maar slechts een onderdeel van de bredere inspanningen die nodig zijn, onderlijnt José Antonio Rubio Cano, hoofd van de afdeling wijnbouw en houtgewassen van het Agrarisch Technologisch Instituut van Castilla y Leon. “We moeten meer aandacht besteden aan de wijnstokken, ons meer bewust zijn van hoe hun vruchten rijpen en we moeten een beter begrip ontwikkelen van de wijngaard en de verschillende druifsoorten”, concludeert Cano in ‘The Guardian’.