Klassiek Belgisch of heerlijk exotisch? Met deze 5 recepten zet je volgende week voldoende variatie op tafel

Wie al eens naar een exotische bestemming op reis is geweest, zal het beamen: in het begin smaakt de lokale keuken overheerlijk, maar na een tijdje begin je toch weer te verlangen naar die Belgische kost. Afwisseling kan dat voorkomen! Onze HLN-chefs schotelen je deze week dus een erg uiteenlopend weekmenu voor, waar iedereen wel iéts in kan vinden. Smakelijk!

Maandag: courgetti met scampi’s en curry van Sandra Bekkari

Volledig scherm Courgetti met scampi's en curry van Sandra Bekkari © Luk Thys

Sandra: “Dit gerechtje is een aanrader voor alle fans van Oosterse smaken. Door pasta te vervangen door courgetti maak je het groenterijker. De combinatie van scampi, gember en citroengras geeft dit gerecht veel pit en een frisse toets.”

Bereidingstijd: 35 minuten

Prijs: € 6 p.p.

Ingrediënten voor 2 personen

• 12 scampi’s

• 2 courgettes

• 1 sjalotje

• 1 teentje knoflook

• olijfolie

• ½ appel, in blokjes, met schil

• stukje gember (1 cm)

• ½ stengel citroengras

• ½ rode paprika

• 2 mespunten currypoeder

• 1 mespunt kurkuma

• zwarte peper

• zeezout

• een snufje paprikapoeder

• 150 ml kokosmelk (ongezoet)

• verse koriander

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 180°C.

Ontdooi de scampi’s, pel ze en verwijder het darmkanaal.

Snijd de uiteinden van de courgettes en maak slierten met een spiraalsnijder.

Snijd het sjalotje fijn en pers de knoflook. Snijd de appel in blokjes. je hoeft hem niet te schillen).

Schil de gember en snijd samen met het citroengras erg fijn. Hak de paprika in dunne reepjes.

Stoof het sjalotje en de knoflook aan in olijfolie. Voeg de stukjes appel, gember, citroengras, de paprika en de kruiden toe en stoof nog een 5-tal minuten. Voeg de kokosmelk en de scampi’s toe en laat een kwartiertje pruttelen.

Doe de courgetteslierten in een ovenschaal. Giet er wat olijfolie over en kruid met zwarte peper en zout. Dek de ovenschaal af met aluminiumfolie en zet 15 minuten in de voorverwarmde oven.

Voeg de saus toe aan de courgetteslierten en werk af met wat koriander.

Tip: Zijn je tafelgenoten nog niet helemaal overtuigd van courgetti? Maak dan de helft pastaslierten, de helft courgetti.

Dinsdag: croques met kippenwit en artisjok van Piet Huysentruyt

Volledig scherm Croques met kippenwit en artisjok van Piet Huysentruyt © Lot Van Riel

Piet: “Een croque monsieur smaakt altijd: als snelle hap tijdens de lunch of als makkelijk diner om ‘s avonds tijd mee te besparen. Deze versie met kippenwit is een variant op de klassieker met kaas en hesp én minstens even lekker.”

Recept van Piet Huysentruyt

Bereidingstijd: 15 minuten

Prijs: € 2,36

Ingrediënten voor 4 croques

• 8 dikke sneden brood (naar keuze)

• gemengde sla

• 12 zongedroogde tomaatjes

• 1 mager kruidenkaasje

• 8 plakjes kippenwit

• lookpoeder

• 4 artisjokbodems uit bokaal (van die kleine Italiaanse)

• boter

Zo maak je het

Neem de sneden brood en leg ze neer op tafel voor jou. Besmeer ze met boter. Beleg met kippenwit, tomaatjes, versneden artisjokken, kruidenkaas en opnieuw met kippenwit. Leg een tweede boterham daarbovenop.

Doe de croques tussen de grill en laat ze bruin en krokant worden. Als je geen croquetoestel in huis hebt, kan je ze eerst even kort bakken in de pan of laten roosteren in de oven. Dan duurt het wel wat langer.

Serveer met ketchup en een salade.

Tip: Heb je de ingrediënten voor deze croque niet in huis? Kijk dan wat je nog in de koelkast hebt liggen. Het voordeel van een croque is dat zowat alles tussen twee gegrilde boterhammen past, van sardientjes uit blik tot een overgebleven sneetje charcuterie.

Woensdag: gevulde kalkoen met dadels, hazelnoten, witloof en boschampignons van Sandra Bekkari

Volledig scherm Gevulde kalkoen van Sandra Bekkari © Luk Thys

Sandra: “Deze heerlijk gevulde kalkoenborst met dadels en hazelnoten biedt de ideale balans tussen kalkoen als Vlaamse klassieker en gezond eten. Zo tover je een prachtig herfstbordje voor het hele gezin. De dadels geven de kalkoen een zoete, winterse smaak. Genieten maar.”

Bereidingstijd: 30 minuten

Prijs: € 4,5 p.p.

Ingrediënten voor 2 personen

• 300 g kalkoenborstfilet

• zwarte peper

• snufje zout

• 250 g gemengde boschampignons

• 3 Medjoul dadels

• 50 g hazelnoten

• olijfolie

• 3 stronkjes witloof

• 1 el boter

• enkele takjes bladpeterselie

Zo maak je het

Verwarm de oven voor op 180 °C.

Snijd de kalkoenfilet horizontaal bijna middendoor, sla open en kruid de binnenkant met zwarte peper en zout.

Snijd 70 g boschampignons, de dadels en de hazelnoten heel fijn en stoof kort in olijfolie.

Meng de dadels en hazelnoten met de champignons. Vul hiermee de kalkoenfilet. Plooi dicht en steek goed vast met een paar prikkers. Bak ze gaar in olijfolie en kruid met zwarte peper en zout.

Snijd de stronkjes witloof middendoor, verwijder de harde kern, smelt de helft boter, de helft olijfolie en leg hier de stronkjes in, kruid met zwarte peper en zeezout. Voeg een scheutje water toe en laat 10 minuten garen onder het deksel op zacht vuurtje.

Hak de bladpeterselie fijn.

Bak de rest van de boschampignons in olijfolie, kruid met zwarte peper en voeg wat bladpeterselie toe.

Tip: Je kan alles op voorhand maken tot het moment dat je de kalkoen hebt gevuld. Bewaar alles in de koelkast of op een koele plaats. 30 minuten voor het serveren gaar je de witloof en de gevulde kalkoen verder in de oven op 180°C.

Donderdag: paardenbiefstuk met frietjes van Piet Huysentruyt

Volledig scherm Paardenbiefstuk met frietjes van Piet Huysentruyt © Lot Van Riel

Piet: “Een steak staat regelmatig op het menu: dat heb je ongetwijfeld ook al in mijn recepten hier gezien. Maar heb je er al eens een gegeten van paardenvlees? Een aanrader!”

Bereidingstijd: 45 minuten

Prijs: € 5,30

Ingrediënten voor 4 personen

• 800 g paardenbiefstuk

• 8 grote aardappelen

• 4 stronkjes witloof

• 1 appel

• 4 el mayonaise

• 200 g boter

• 2 el peterselie, fijngehakt

• 2 teentjes look, fijngehakt

• ½ sjalotje, fijngehakt

Zo maak je het

Schil de aardappelen en was ze. Snijd de aardappelen in dikke frieten en dep ze droog.

Bak de frietjes in ossenwit of olijfolie op ongeveer 160 °C. Laat ze koud worden op keukenpapier.

Meng de zachte boter met de peterselie, look en sjalot. Kruid met peper en zout, schik op een vel vershoudfolie en rol dicht in een worst. Laat de boter zo stijf worden in de koelkast.

Snijd het witloof in fijne stukken en de appel in blokjes. Meng het geheel met de mayonaise en kruid met peper en zout.

Bak de steak in bruine boter mooi bleu, saignant, à point of bien cuit.

Bak de frieten opnieuw, deze keer op 180 °C.

Serveer de steak met de kruidenboter, frietjes en witloofsla.

Tip: Goede frieten maak je met bintjesaardappelen en dat heeft zijn redenen. Een bintje is een bloemige aardappel, waarmee je binnenin een lekkere puree krijgt tijdens het frituren.

Vrijdag: pad krapow met een eitje van Jelle Beeckman

Volledig scherm Pad Krapow van Jelle Beeckman © Bram Debaenst

Jelle: “Dit is één van mijn favoriete Thaise streetfoodgerechten omdat het zo eenvoudig klaar te maken is. In het originele recept wordt er holy basil gebruikt, maar omdat dat moeilijk te vinden is, gebruik ik in dit recept de gewone, klassieke ‘schijnheilige’ basilicum. Minstens even goddelijk lekker!”

Bereidingstijd: 20 tot 25 minuten

Prijs: € 2,80

Ingrediënten voor 4 personen

• 3 eetlepels neutrale olie

• 2 sjalotjes

• 2 teentjes knoflook

• 300 gram gehakt (gemengd)

• 2 el sojasaus

• 1 el bruine suiker

• paar druppels limoensap

• 1 tl vissaus

• ½ verse chili (afhankelijk van pikantheid)

• chilivlokken (naar wens)

• 2 eetlepels water

• wat basilicum (20-25 g)

• ½ komkommer

• gekookte rijst voor 2 personen

Zo maak je het

Snijd de sjalotjes in fijne repen. Snijd de chilipeper en de knoflook fijn. Doe de olie in een wokpan en voeg het gehakt samen met de sjalotjes, chili en look toe.

Roer goed door het gehakt zodat er geen grote brokken meer zijn. Voeg de sojasaus, suiker en vissaus toe en laat lichtjes karameliseren. Giet het water erbij, samen met wat limoensap naar smaak. Laat op het gemak inkoken.

Halveer de komkommer. Snijd hem horizontaal open en verwijder de zaadlijsten met een lepel. Snijd in stukken. Bak ondertussen twee eitjes in een pan. Kruid ze met peper, zout en een snufje chilivlokken.

Voeg net voor serveren de basilicum (volledige blaadjes) toe aan het gehakt. Roer alles goed onder elkaar. Kruid bij waar nodig.

Serveer de rijst met daarop het gehakt en werk af met het eitje en de komkommer.

Tip: Doe wat chilivlokken of chili-olie door de gekookte rijst als je van pikant houdt.

