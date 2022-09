Kipfilet met pikant sausje

GETEST. Online bestellen bij een grote supermarkt of kleinere boodschap­pen­dienst? Wij vergelij­ken 7 aanbieders (en één ervan is gloednieuw)

Steeds meer mensen doen hun boodschappen online. Niet alleen in de non-foodsector, maar ook voor voeding zijn onlinebestellingen en leveringen aan huis in opmars. In Europa wordt 6,9 procent van de dagelijkse inkopen ondertussen online besteld en aan huis geleverd, zo blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Kantar. Makkelijk is het zeker, maar doe je er ook je voordeel mee? Wij zochten het uit bij zeven populaire aanbieders, waarvan er eentje – Crisp – gloednieuw is in ons land.

7 september