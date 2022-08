Kies je rode, witte of roséwijn voor een sangria? En welk fruit kan niet ontbreken? Zo maak je de Spaanse cocktail volgens het traditioneel recept

De zon in je glas, de zomer op je terras: niets zo heerlijk als een zalige sangria vol frisse wijn en fruit. Wanneer je er een in Spanje bestelt, weet je wat je krijgt. In eigen land durft het daarentegen variëren. Wat hoort er dan thuis in een traditionele sangria? En hoe maak je zelf een kan klaar? Kamil Uludogan van Spaans restaurant ‘De 9 vaten' in Antwerpen legt uit. “Maak de cocktail op voorhand: een dag als het kan en anders ‘s ochtends als je hem ‘s avonds serveert.

Veel dichter dan met een glas sangria kom je niet in de buurt van de warmte van de Spaanse landen. Bij voorkeur opgediend bij de ondergaande zon met wat fijne tapas. Twee dingen die in België momenteel met de hittegolf geen enkel probleem zijn. De sangria zélf is daarentegen niet altijd overal wat je ervan verwacht. Je vindt het voorgemaakt in flessen of dozen in de supermarkt, maar het is natuurlijk een stuk prettiger om jezelf op een terras te installeren met een verse sangria of om er gewoon zélf eentje klaar te maken volgens de regels van de kunst. Maar hoe zien die regels eruit?

Welke wijn hoort thuis in een sangria?

“Sangria is een – meestal zoete – aperitiefwijn van 12 procent”, zegt Kamil Uludogan. Hij is samen met zijn vader zaakvoerder van het Spaanse restaurant ‘De 9 vaten’ in Antwerpen. “Het is een stevig drankje", aldus Kamil. Het grootste misverstand rond sangria? “Veel mensen gebruiken zomaar een wijn en nemen dan bijvoorbeeld een Frans wijntje uit de schappen van de supermarkt. Maar dat kan niet. De wijn moét Spaans zijn: tempranillo of rioja. In principe gebruik je rode wijn – de naam ‘sangria’ of bloed, ‘sangre’ verwijst er trouwens letterlijk naar. Je kan wel wit of rosé gebruiken, maar als je voor een traditionele sangria gaat, kies je rood. Dat is dan ook met voorsprong de meest gemaakte fout bij het maken van een lekker sangria: de keuze voor een verkeerde wijn. Het hoeft geen dure wijn te zijn, maar wél een wijn van de tempranillodruif, het liefst licht en fruitig.”

Zoet of straf?

Na de keuze wijn ga je voor jezelf bepalen of je de sangria zoet of straf wil, tipt de expert. “Je kan bij de wijn eventueel cointreau, gin of cava toevoegen, maar dat is natuurlijk niet alles: er moet nog meer in. We doen er ook standaard sinaasappelsap en ananassap bij.” Ook in de traditionele versie hoort sinaasappelsap thuis. “Vaak gieten mensen er nog limonade bij: een koolzuurhoudend drankje. Dat gebeurt om wat te besparen op de andere, duurdere bestanddelen.”

“Suiker voegen we zeker niet extra toe, want dat zit al in het ananassap. Je kan de sappen best kant-en-klaar kopen. En wij voegen perziklikeur toe. De verhouding tussen het alcoholhoudende deel en het sap mag gerust drie vierde vs. een vierde zijn. En wil je een boostervariant – nog een stuk straffer – dan kan je extra whiskey, gin en nog wat extra cointreau toevoegen. Het is een bom, maar – door het fruit en het ijs dat er ook inzit – toch perfect drinkbaar.”

Welk fruit in de sangria?

De drankenmengeling op zich doet de chef van het restaurant een tijdje op houten vaten. “We laten de drank daarin rijpen, gedurende een ruime week. De smaak wordt daardoor wat rijker.” Maar de hobbyman of -vrouw doet dat natuurlijk niet. “Voor bij je thuis is een dag op voorhand sangria maken perfect, of ‘s ochtends als je het ‘s avonds nodig hebt.” En dan is het tijd om het fruit toe te voegen. “Kies in de zomer zeker voor watermeloen en ananas, naast de soorten die er altijd, het hele jaar door, bijhoren”, zegt Kamil Uludogan. “Dat zijn appel en sinaasappel. Kies daarvoor absoluut voor vers fruit, niet voor stukken die uit de diepvries komen.”

Quote Voeg je fruit à la minute toe, niet op voorhand. Wacht tot het moment dat je de sangria gaat opdienen. Doe dat niet als de drank net gemengd is.

Dat fruit voeg je à la minute toe, niet op voorhand. “Wacht tot het moment dat je de sangria gaat opdienen. Doe dat niet al meteen nadat de drank gemengd is. Als je tot op het laatst moment wacht, heb je immers heerlijk vers fruit. En ijs? Dat kan er gerust mee in. Sommigen vinden dat het ijs de smaak vertroebeld, maar sangria mag voor mijn part echt wel koud zijn”, zegt de expert. “De drank hoeft dan niet in de koelkast te staan. Het is het ijs dat de sangria lekker fris maakt.”

Wat eten we erbij?

Sangria, goed gezelschap, veel warmte, zon en leuke babbels. En dan nog wat te knabbelen, natuurlijk. Wat mag dat zijn? “Neem wat koude hapjes. Wat serranoham, manchegokaas, chorizo, met wat stokbrood.” En zet dan maar de karaf of de punch bowl op tafel. Extra gezellig om te delen. “Sangria wordt altijd snel opgedronken. Daarom dat het wat grotere hoeveelheden mogen zijn. Een sangria is het ideale drankje om met een gezelschap te delen. En uit ervaring weten we dat de karaf snel leeg is.” Schol!

