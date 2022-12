Kerstkeuzestress: ga je voor raclette, gourmet, fondue, sharing dishes of toch maar een klassiek menu?

Elk jaar opnieuw is er die stress van de feestdagen: kook je voor vijf of vijftien man of ga je toch maar voor takeaway? En kies je als je kookt voor een vijfgangenmenu of voor gourmet om jezelf wat tijd te besparen? Foodstyliste Manon Van Aerschot helpt je uit de nood door 5 dinervormen op een rijtje te zetten en te tippen hoe je ze best aanpakt.“Sharing dishes ogen casual, maar je moet er zeer georganiseerd voor te werk gaan.”

Het mag dan de mooiste tijd van het jaar zijn, toch zit al wie met kerst een hele bende op bezoekt krijgt waarschijnlijk af en toe met stress. Want of je nu voor vijf, vijftien of vijfentwintig gasten kookt: zo’n kerstetentje komt niet vanzelf op tafel. Na de coronaversies ligt de druk deze editie van de feestdagen extra hoog. Voeg daar nog een energiecrisis aan toe die ons twee keer laat tellen en je krijgt een uitdagende combinatie.

“Wij zijn bourgondisch en we hechten veel belang aan onze kerstetentjes”, vertelt foodstylist Manon Van Aerschot. “Maar onthoud: perfectie bestaat niet. Vaak zijn die feestdagen wat rommelig en lopen de dingen nooit helemaal zoals voorzien”, weet ze uit ervaring. “Een paar gasten zijn wat later omdat ze op het nippertje nog een cadeautje moesten scoren, de ene baby moet meteen zijn middagdutje doen en soms komen al je gasten op hetzelfde moment aan wat voor instant chaos zorgt.”

Quote Waag je aan gerechten die je eerder al eens hebt klaarge­maakt of die al in je vingers zitten. Zo vermijd je nodeloze stress. Manon Van Aerschot

Zo vermijd je nodeloze stress

“Je kan niet alles plannen en controleren. Kerst is geen wedstrijd”, aldus Manon. “De basistip? Die is voor mij: maak het jezelf niet te moeilijk. Waag je aan gerechten die je eerder al eens hebt klaargemaakt of die al in je vingers zitten. Zo vermijd je nodeloze stress.” Een stelling die opgaat voor elk type diner dat je wil organiseren. Van een vijfgangendiner tot gourmet, fondue, raclette of een sharing menu. “Wacht niet tot het laatste moment om dat gourmettoestel uit te halen, maar doe dat al een dag eerder, was alles netjes af en lees de instructies goed op voorhand door.” Manon gaat zelf nog een stap verder. “Ik dek standaard eerst de tafel en begin pas daarna te koken. Als er gasten aankomen terwijl ik nog in een pot sta te roeren, maakt dat niet uit. De tafel is af, de feeststemming is er al.”

Welke kookstijl kies je?

En dan de hamvraag: welke feestelijke kookstijl kies je? “Wees hierbij eerst en vooral eerlijk met jezelf”, stelt Manon kordaat. “Kijk naar je eigen situatie. Ik kook heel veel en voor shoots soms zelfs tot acht gerechten op één dag. Daardoor bezorgt een etentje zoals een vijfgangenmenu of een met sharing dishes mij geen stress meer. Maar als je zelden in de keuken te vinden bent of je hebt amper voorbereidingstijd, dan is het aangewezen om de taken te verdelen of te opteren voor een iets ‘makkelijkere' kookstijl: raclette, fondue of gourmet bijvoorbeeld. Daarvoor kan je ingrediënten inslaan bij de beenhouwer, traiteur of supermarkt om de hoek, dingen die eenvoudig te pimpen zijn.”

Binnen de keuze voor raclette, fondue of gourmet kan je heel wat onderverdelingen maken. “Je kan alles kant-en-klaar bestellen, of met enkele simpele ingrepen die standaardbestelling naar een hoger niveau tillen. Je kan zélf groenten pekelen voor bij de raclette, een eigen brood bakken of in je gourmetpannetje wat siroop, mosterd en room mengen voor een extra lekker sausje bij het vlees. Ook kan je gewoon bij de beenhouwer je eigen worsten, kippenfilets en steak kopen om vervolgens in kleine stukjes te snijden. Zo heb je een eigen fondue- en gourmetschotel. Je hebt meer keuze én het is vaak een stuk goedkoper, waardoor je misschien eens voor een duurder stukje wild in de mix kan kiezen.” Kortom: je kiest welke soort kazen of welk vlees je wilt en op welke manier, en je kan er alle kanten mee uit, waardoor het vrij stressloos kan worden.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Van vijf tot vijftien gerechten koken

Sharing dishes zoals die van de bekende Ottolenghi zijn zeer on trend en ogen bijzonder indrukwekkend, maar die zijn volgens de foodstyliste voorbehouden voor geroutineerde chefs. “Gerechten delen rond een tafel is gezellig en er hangt een soort van nonchalance rond, maar vergis je niet: je moet wel op korte tijd heel veel gerechten op hetzelfde moment op tafel zetten. Het oogt casual, maar je moet zeer georganiseerd te werk gaan. Gestructureerd lijstjes maken dus en een resem boodschappen inslaan.”

Quote Er is neimand die dicteert hoeveel gangen jouw menu moet zijn. Drie gangen kunnen ook. Meestal zit je toch al voor na het aperitief. Manon Van Aerschot

Heb je iets minder kookervaring? Dan raadt de styliste een vijfgangenmenu aan. “Dat kan een pak eenvoudiger zijn afhankelijk van hoe vaak en hoeveel je kookt. En er is trouwens niemand die dicteert hoeveel gangen jouw menu moet zijn. Drie gangen kunnen ook. Wij Belgen aperitieven graag, met veel hapjes. En geef toe: eigenlijk zitten we daardoor vaak al vol voor we beginnen te eten, dus is drie gangen waarschijnlijk in de praktijk meer dan genoeg.” Ga je voor een menu? Probeer dan warm en koud af te wisselen. “Dat is makkelijker klaar te maken", tipt Manon. “Meestal sluit ik af met een taart, omdat je die perfect op voorhand kan bakken. En ook je soep of een koud voorgerecht zijn makkelijk op voorhand klaar te maken. Zo kan je volledig focussen op je vlees, vis en de saus. De rest moet je alleen maar opwarmen.”

Wat is het goedkoopst?

Heb je gekozen welk soort etentje het wordt, dan blijft alleen nog de prijs een twistpunt. Is één van deze vijf dineropties goedkoper of duurder? “De enige zekerheid die er is: wat je zelf maakt, is altijd goedkoper", lacht Manon. “En welke stijl je ook verkiest, je maakt alles zo duur of budgetvriendelijk als je zelf wil. Vergeet vooral niet dat je geen kapitalen moet uitgeven om feestelijk te kunnen dineren. “Zelfs met een potje truffeltapenade dat je voor nog geen vijf euro in de supermarkt koopt, kan je een puree plots zeer luxueus maken, je hoeft het er alleen maar door te mengen.”

Ook soep maken kost je sowieso best weinig, en die kan je volgens de foodstylist makkelijk pimpen. “Hak wat nootjes fijn, meng er wat kruiden onder en rooster ze in de pan. Steek wat sterretjes uit brood en toast die. Zo krijg je een feestsoepje afgewerkt met een notencrumble en sterrentoastjes. Heb je tijdens het koken nog wat kruiden over? Meng die dan onder de mayonaise. Allemaal goedkope extraatjes die het wat meer kerstschwung geven.”

Lees ook: