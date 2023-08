Katsu sando sandwich

Kan een handvol noten per dag depressie voorkomen?

Goed nieuws voor wie iedere dag steevast een handjevol noten naar binnen werkt. Een nieuwe Britse studie zou aantonen dat het eten van noten de kans op depressie verlaagt. Kunnen we hier echt spreken van een natuurlijk antidepressivum? En welke noten haal je dan best in huis? We vragen het aan diëtist Pieter Brughmans.