Kantonees gestoomde vis met gember, kruiden en gebakken panko

IN KAART Michelin 2023. Eén nieuw tweester­ren­res­tau­rant en sterren voor Wout Bru en Willem Hiele: ontdek ze hier

De Michelingids beloonde vandaag opnieuw de beste restaurants van België én Luxemburg met een of meerdere sterren. 16 restaurants kregen voor het eerst een ster. Bozar Restaurant uit Brussel was de enige nieuwe zaak met twee sterren. Bij de driesterrenrestaurants was er geen verandering. Viki Geunes, Peter Goossens en Tim Boury blijven onaangeroerd aan de top. Ontdek op onze kaart alle sterrenrestaurants in jouw buurt.