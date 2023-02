Kan je met dadels als snack een energiedip na de middag tegengaan?

Wie op zoek is naar een gezond alternatief om een zoete goesting op te vangen, belandt via sociale media al snel bij dadels. Dit ‘snoepje van de natuur’ smaakt naar karamel en wordt door health goeroes op TikTok en Instagram geprezen. Maar hoe gezond is de gedroogde vrucht écht? En mag je er effectief een hele doos van opeten zoals sommigen beweren? Michaël Sels, hoofddiëtist van het UZA legt uit.

Voor bij wie een dadel niet dadelijk een belletje doet rinkelen: het is een gedroogde vrucht, afkomstig van de dadelpalm. Deze dadels zijn heel zoet van smaak en hebben mals vruchtvlees, omgeven door een harder, eetbaar, omhulsel. In het midden van een dadel vind je een oneetbare pit. Het vruchtvlees zelf smaakt naar zachte karamel. “Dadels zijn meestal afkomstig uit Noord-Afrika of het Midden-Oosten, maar er zijn ook lokale alternatieven”, vertelt diëtist Michaël Sels.

Welke soorten dadels zijn er?

Er bestaan heel wat maten en soorten. Denk aan Medjoul, Ajwa, Deglet, Barhi, Sukari, en ga zo maar door. Ze hebben allemaal één ding gemeenschappelijk: de karamelachtige smaak waardoor ze zo populair zijn. “De Medjoul is ongetwijfeld de betekendste”, vervolgt sels. “Ze zijn makkelijk te herkennen, omdat ze zo groot zijn. Qua voedingswaarde is er daarentegen weinig verschil tussen de soorten, kies vooral degene die je zelf het lekkerst vindt. Met een grotere dadel krijg je natuurlijk meer energie binnen dan met een kleine. De vrucht is niet van de goedkoopste, controleer dus zeker op de ingrediëntenlijst of je 100 procent pure dadels koopt. Rond die van de supermarkt zit soms nog een extra laagje suikersiroop.”

Volledig scherm Medjoul dadels © Getty Images

Dadels zijn gedroogd fruit, waardoor ze qua voedingswaarden veel gemeenschappelijk hebben met abrikozen, pruimen of rozijnen. “ Tijdens het drogen verliest het fruit een grote hoeveelheid vocht. Gedroogde vruchten bevatten meer koolhydraten en vooral meer natuurlijke suikers. In het specifieke geval van dadels zitten er veel vezels in: zo’n 8 gram per 100 gram, dat is dubbel zoveel als in bruin brood. Dankzij die vezels wordt de suiker trager opgenomen door je lichaam tegenover een voedingsmiddel met klassieke, witte suiker.”

Quote Zo’n 60 procent van een gedroogde dadel bestaat uit suiker. Dadels zijn daarin vergelijk­baar met een banaan. Ook deze fruitsoort levert veel energie in één keer, die traag vrijkomt dankzij het hoge vezelgehal­te.

Dat de suiker uit dadels traag opgenomen wordt door je lichaam, betekent ook dat ze je langdurig energie geven. Daarom zie je dadels zo vaak opduiken op sociale media bij gezondheidskoninginnen, maar vergis je niet: er zit wel degelijk een grote hoeveelheid suiker in. “Zo’n 60 procent van een gedroogde dadel bestaat uit suiker. Dadels zijn daarin vergelijkbaar met een banaan, ook deze fruitsoort levert veel energie in één keer, die traag vrijkomt dankzij het hoge vezelgehalte.”

Hoeveel dadels kan je eten zonder dat het ongezond wordt?

Passen dadels in een gezond eetpatroon? “Absoluut”, stelt Sels. “Net als bij andere voedingsmiddelen gaat het in het geval van dadels over de portie waarmee je ze consumeert.” Als we sommige ‘fitgirls’ op TikTok en Instagram mogen geloven, smullen ze nochtans dagelijks (!) een hele doos Medjoul dadels leeg, wat vindt de diëtist daarvan? “Bij dadels geldt net hetzelfde als bij andere soorten fruit: 5 tot 6 stukken per dag is te veel, laat staan een héle doos dadels.” Dat de gedroogde vrucht veel vezels bevat en lang energie oplevert, betekent dus niet dat dit de perfecte snack is om tijdens je avondje Netflixen een volledige doos van te verorberen. “Dan heb je simpelweg te veel calorieën binnen.”

Quote Als je lichaam het niet gewend is omveel vezels te eten, kan je ook last krijgen van je darmen als je er te veel van eet.

Dat is zeker niet interessant voor wie met dadels een gezonde snack denkt gevonden te hebben en wat kilo’s kwijt wil spelen. En nog een belangrijk argument van de diëtist om die dadels daadwerkelijk met mate te consumeren: “als je lichaam het niet gewend is om veel vezels te eten, kan je ook last krijgen van je darmen als je er te veel van eet.” Hoe natuurlijk die gedroogde vrucht ook is en hoe heerlijk zoet hij ook smaakt: van een natuurlijk laxeermiddel wordt niemand gelukkig.

Hoe eet je ze best?

“Omdat dadels zoveel energie geven, zijn ze de ideale snack voor het sporten", tipt Sels. “Combineer ze op dat moment liever niet met noten, want de olie in noten kan op je maag liggen. De combinatie van gedroogd fruit en noten is beter voor na je work-out, tijdens het herstel.”

Dadels zijn trouwens niet alleen lekker op zichzelf, maar ook leuk om mee te experimenteren in desserts. “Je kan er een nagerecht op een natuurlijke manier mee zoeten of je kan er snel een vruchtenspread mee maken voor op de boterham: stoof wat fruit met dadels en chiazaadjes, en je hebt meteen een lekker smaakbommetje.”

Wie dadels integreert in een algemeen gezond eetpatroon zit dus goed, maar als je doel is om gezonder te leven en misschien zelfs gewicht te verliezen, let je best op met recepten waar je plots een hele doos dadels in moet verwerken, om bijvoorbeeld een gezonde cake mee te maken. De suiker mag dan wel natuurlijk zijn: suiker blijft suiker. Genieten van deze ‘karamel van de natuur' kan zeker, maar met mate. “Al is dat het voorschrift voor élk voedingsmiddel”, sluit Sels af.

Volledig scherm Hoe gezond zijn dadels écht? © Getty Images

Lees ook: