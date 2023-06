Kan je iets eten om te voorkomen dat muggen je steken?

“Om te beginnen zijn er natuurlijk meerdere redenen waarom de ene mens aantrekkelijker is voor muggen dan de andere”, begint de Nederlandse expert Bart Knols, auteur van ‘De Mug’. “Zo speelt je genetische achtergrond een rol, net als de zuurtegraad van je huid én wat je eet. Voeding komt immers in ons zweet terecht, wat door de huidporiën wordt afgescheiden, maar de bacteriële afbraak van dat zweet verschilt van persoon tot persoon. Daardoor gaat iedereen een andere mix van geurstoffen vrijgeven.”

Er wordt wel degelijk nagedacht over de mogelijkheden om dat laatste mechanisme te beïnvloeden. “Op lange termijn zouden we de bacteriën op onze huid via een probioticapilletje moeten kunnen ‘sturen’ om alleen nog maar die stoffen aan te maken die muggen afstoten. Voorlopig zijn we echter nog niet in staat om de ‘goede’ bacteriën op onze huid te vermenigvuldigen.”

Zoet bloed en knoflook

Nochtans circuleren er genoeg ‘tips en tricks’ die beweren dat ze ervoor kunnen zorgen dat de zoemende mug jou gerust laat. Zo klinkt een fabeltje dat het eten van knoflook je minder populair maakt bij de kleine pretbedervers, maar onderzoek heeft laten zien dat er helemaal geen verband is tussen beide. “Een tweede ‘wijsheid’ die je vaak online ziet opduiken, is de kracht van vitamine B. Toch is ook de werking van dit vitaminepreparaat nooit bewezen.”

Hetzelfde geldt voor het consumeren van suiker: er gaat de ronde dat zoet bloed muggen aantrekt. “Muggen hebben echt geen enkele interesse in hoe zoet jouw bloed al dan niet is”, weerlegt Knols dit gerucht. “Suiker halen ze zelf uit nectar of plantensappen, niet uit jouw bloed.” Waar ze wel naar op zoek zijn? “Eiwitten, zodat ze eitjes kunnen produceren.”

Volledig scherm Het gaat de ronde dat knoflook je minder aantrekkelijk maakt bij muggen, maar er blijkt geen wetenschappelijk bewijs voor te bestaan. © © Marianna Day Massey/ZUMA/Corbi

Hoe meer alcohol, hoe meer muggenbeten?

Ook over alcohol wordt regelmatig gezegd dat het jou aantrekkelijker maakt voor muggen. “Een verhaal waar zowel het grote publiek als de pers van blijft smullen", aldus de specialist. “Maar dat moet je met een korreltje zout nemen. Er zijn veel goede argumenten te vinden voor het beperken van alcohol, maar het verjagen van muggen maakt daar geen deel van uit.”

In Burkina Faso toonden ze aan dat wie van gefermen­teer­de maïspap dronk, aantrekke­lij­ker werd voor muggen, maar die maïspap lijkt in de verste verte niet op diegene die je bij ons terugvindt in Belgisch bier zoals Leffe of Duvel. Bart Knols

Het onderzoek waarop deze stelling gebaseerd is, komt uit het Japan van de jaren 90 en werd uitgevoerd met de Aziatische tijgermug. Niet de mug die meestal in onze regionen voorkomt. En dan is er ook nog het feit dat Japanners alcohol helemaal anders afbreken dan westerlingen, omdat ze bepaalde enzymen in hun lichaam missen. Een andere wetenschappelijke proef die deze stelling claimt, heeft zijn oorsprong in Burkina Faso. “Daar werd aangetoond dat mensen die van een traditionele gefermenteerde maïspap dronken inderdaad verleidelijker werden voor muggen. Gefermenteerde maïs zit ook in Belgische bieren zoals Leffe of Duvel, maar dat buitenlandse brouwsel lijkt in de verste verte niet op de versie in ons bier, dus die bevindingen kan je helemaal niet voor onze regio doortrekken,” waarschuwt hij.

Citroen om muggen te verjagen

En dan blijft nog dé bekendste mythe over: citroen om muggen te verjagen. Werkt het alleen in de vorm van stickers of polsbandjes of ook als je citroen eet? “Citroen eten of drinken helpt helemaal niets”, aldus Knols. “Meer zelfs: de verkoop van citronella-olie in polsbandjes of via kaarsen is de grootste volksmisleiding ooit. Waarom die adviezen zo alomtegenwoordig de ronde blijven doen? Zodra iemand iets eet en hij niet gebeten wordt, denkt die persoon al snel dat iets helpt. Maar dat is niet altijd het geval. Misschien vlogen er op dat moment gewoon geen muggen in jouw kamer", stelt hij.

“Hetzelfde geldt trouwens voor lavendel naast je bed of basilicum op je hoofdkussen leggen: het zijn fabeltjes. Er bestaan géén wetenschappelijke experimenten die aantonen dat deze middeltjes werken. Mond-aan-mond-reclame én online reclame sturen bedenkelijke oplossingen de wereld rond. Ik ben ervan overtuigd dat iéts kan werken van eten, al zal het nog even zoeken zijn wat precies.”

Lees ook: