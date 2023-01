Kan het kwaad om je huisdier de restjes van je eten te geven? “Let op met spaghettisaus!”

Je hond of kat die bedelt voor voedsel bij de tafel. Voor veel mensen zal het ongetwijfeld herkenbaar zijn. Maar kan het kwaad als je je laat verleiden door de schattige blik van je huisdier en vervolgens de restjes van je maaltijd op laten eten? “Wel, het is eerst belangrijk om te weten dat de gewone basisvoeding, brokken dus, perfect is voor je huisdier. Die bevat alle voedingsstoffen die een hond of kat nodig hebben", vertelt dierenarts en specialist dierenvoeding Myriam Hesta.

“Het beste is dan ook om je huisdier vanaf het prille begin alleen dat soort voeding voor te schotelen. Verwen je huisdier niet met wat restjes van tafel. Geef hen in de plaats daarvan een aangename borstelbeurt, maak een mooie wandeling of speel eens met je huisdier. Wil je toch graag iets met voedsel doen? Hou dan een deel van de normale voeding aan de kant, en verstop het in huis als spelletje. Of kies voor gezonde snoepjes, op maat van dieren. Je huisdier zal echt even gelukkig zijn.”

Quote Je huisdier kan erg ziek worden of zelfs sterven van een goed bedoeld extraatje.

Wat als je toch restjes geeft aan je huisdier?

Spijtig genoeg is een huisdier iets afleren, niet zo makkelijk als het iets aanleren. Veel mensen zijn daarom ook niet geneigd om plots te stoppen met restjes te geven. Wat doe je dan? “Het is perfect mogelijk om je huisdier af en toe wat menselijk eten te geven. Er zijn alleen twee belangrijke factoren waarop je moet letten: de soort restjes en de hoeveelheid.”

De soort restjes maken een verschil

“Allereerst moet je kijken naar wat je precies geeft. Sommige voedingsmiddelen kunnen giftig zijn voor honden of katten. Bekende voorbeelden daarvan zijn chocolade, druiven en rozijnen. Maar denk zeker ook aan uien, look, macadamianoten of producten met suikervervangers zoals xylitol in. Zo kregen we ooit twee dwergpinschers binnen op de kliniek die met grote bloedarmoede te kampen hadden. Wat bleek? Ze kregen van hun baasje regelmatig spaghettisaus voorgeschoteld met extra veel uien in. Je huisdier kan erg ziek worden of zelfs sterven van een goed bedoeld extraatje.”

Dat wil je uiteraard vermijden. “Ga daarom beter voor groenten en fruit als je dan toch restjes geeft”, zegt Hesta. “Die bevatten minder calorieën en zijn niet giftig voor dieren. Goede voorbeelden daarvan zijn stukjes appel, courgette of wortel. Wil je toch iets anders geven? Dan kan een klein stukje vlees of vis ook nog oké zijn. Maar probeer de randjes van kaas of charcuterie, die we zelf niet opeten, te vermijden. Deze randjes zijn namelijk heel vetrijk.”

Quote Wil je je hond of kat op een gezonde manier restjes voederen? Geef dan minder van zijn normale basisvoe­ding én zorg ervoor dat je huisdier niet meer dan 10 procent van zijn energie uit overschot­jes of extraatjes haalt.

Let op de hoeveelheid restjes

“Naast de soort restjes speelt ook de hoeveelheid een belangrijke rol. Wil je je hond of kat op een gezonde manier restjes voederen? Let dan op de twee volgende zaken. Geef je huisdier minder van zijn normale basisvoeding én zorg ervoor dat je huisdier niet meer dan 10 procent van zijn energie uit overschotjes of extraatjes haalt. Anders bestaat er een kans op verdikking. Ga je toch boven die 10 procent? Dan loop je het risico dat je huisdier bepaalde voedingsstoffen te weinig gaat binnenkrijgen.”

“Een concreet voorbeeld: je hebt een hond van 30 kg en wil een speculaaskoekje geven als extra. Dan mogen dat volgens de 10%-regel maar drie stuks zijn. Heb je een hond van 3 kg? Dan mag dat zelfs maar een half koekje zijn.” Bovendien geldt deze specifieke vergelijking alleen voor gezonde dieren met een uitgebalanceerde basisvoeding. “Als je huisdier lijdt aan een bepaalde aandoening en een speciaal dieet nodig heeft, geldt de 10%-regel niet.”

Wil je dus echt gericht advies voor jouw huisdier? Ga dan langs bij je dierenarts. Die kan je precies vertellen hoeveel je je huisdieren als extraatje kan geven. “Sommige specialisten kunnen je zelfs recepten geven om zelf te koken voor je huisdier. Ook dat kan een optie zijn om een gebalanceerd dieet te voorzien.”

Poll Geef jij je huisdier restjes aan tafel? Nee, alleen maar voedsel geschikt voor dieren.

Ja, dat gebeurt wel eens regelmatig. Geef jij je huisdier restjes aan tafel? Nee, alleen maar voedsel geschikt voor dieren. (40%)

Ja, dat gebeurt wel eens regelmatig. (60%)

Lees ook: