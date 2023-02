Kan het kwaad om elke dag één glas wijn te drinken?

Vanaf vandaag kan iedereen opnieuw deelnemen aan Tournée Minérale: daarbij word je uitgedaagd om een maand lang geen alcohol te drinken, wat vooral je gezondheid ten goede moet komen. Maar is het nu echt zo slecht om elke dag één pintje of één glas wijn te drinken? Toxicoloog Jan Tytgat (KU Leuven) legt uit.

De impact van alcohol op het lichaam: onder wetenschappers is er veel discussie over. Voor de ene kan het met mate, terwijl de andere het liever volledig zou verbieden. Zo raadde de CCSA, een grote gezondheidsinstantie in Canada, deze maand nog aan om slechts twee alcoholische drankjes per week te drinken. Bovendien wil de instantie een waarschuwingsetiket op flessen alcohol plakken, net zoals bij tabak. “Want er is wel degelijk een verband tussen alcohol en verschillende soorten kankers”, klinkt het.

“Alcohol is wel degelijk een giftige stof voor ons lichaam”, vertelt toxicoloog Jan Tytgat. “Onze lever probeert om alcohol af te breken, maar bij die afbraak ontstaat er een nog giftigere stof: aceetaldehyde. Het is die stof die bij de inname van grote hoeveelheden zorgt voor een misselijk gevoel en een kater. Het klopt dus dat letterlijk élke alcoholconsumptie een impact heeft op je lichaam.”

Wat als je elke dag een glas wijn drinkt?

Nochtans tippen veel mensen die gezond oud worden hun dagelijks glaasje wijn vaak als hun ‘geheime’ ingrediënt voor een lang leven, maar klopt dat ook? “We weten met zekerheid dat grote hoeveelheden, denk dan aan acht consumpties per dag, niet goed zijn voor je lichaam. Je loopt in dat geval echt meer kans op leverproblemen, hart- en vaatziektes en kanker. Bovendien geraak je vanaf die hoeveelheden makkelijk verslaafd aan alcohol. Bij één glaasje wijn of bier per dag is dat verband veel moeilijker vast te stellen. Het is totaal iets anders dan het roken van een joint of sigaret: daar zie je onmiddellijk de impact van de kankerverwekkende teer op de longen. Maar bij een glaasje alcohol is zoiets naar mijn weten nog niet eenduidig vastgesteld. Bovendien moeten we ook durven zeggen: onze lever kan op zich wel tegen een stootje.”

Quote Gun je lever eens een rustmoment en vermijd voortduren­de blootstel­ling.

Hoe zit het dan met één glaasje wijn per dag? “Met dat onze lever tegen een stootje kan, wil ik zeker niet zeggen dat je goed bezig bent als je elke dag alcohol drinkt", waarschuwt Tytgat. “Zoals eerder gezegd blijft het een giftige stof voor je lichaam, en het zal zeker geen gezondheidsvoordelen hebben, ongeacht wat mensen beweren die gezond oud worden en deze gewoonte hebben. Als je toch echt graag elke dag iets drinkt, raad ik aan om het wat te verspreiden over de hele week. Drink dan bijvoorbeeld twee wijntjes met een dag tussen. Zo gun je je lever een rustmoment en vermijd je voortdurende blootstelling.”

Verwerken mannen alcohol anders dan vrouwen?

In de meeste gevallen is er effectief een verschil. En dat heeft alles te maken met de lichaamssamenstelling. “Mannen zijn vaak groter en gespierder dan vrouwen. Dat spierweefsel kan de alcohol makkelijker ‘wegstoppen’, waardoor er een minder hoge concentratie alcohol in het bloed zal circuleren. Je lever zal dan minder werk hebben, en je zal minder snel een licht gevoel in je hoofd krijgen. Vrouwen hebben over het algemeen meer vetweefsel. Alcohol lost er daardoor iets minder goed in op, en de alcoholconcentratie zal hoger zijn in je bloed. Ze zullen op die manier sneller aangeschoten zijn. Maar voor alle duidelijkheid: te veel alcohol is zowel schadelijk bij mannen als vrouwen.”

Met deze vijf tips kom jij Tournée Minérale makkelijk door Plots een maand geen alcohol meer drinken vergt van sommige mensen een grote inspanning. Tournée Minérale zet daarom enkele tips op een rij om je op weg te helpen. 1. Doe het in groep: groepsdruk kan ook werken in de positieve zin van het woord. Spreek met familie of vrienden af om een maand geen alcohol te drinken, en koppel er een uitdaging aan vast. Wie verliest, moet bijvoorbeeld de groep trakteren op een etentje. 2. Voorzie in alternatieven: probeer niet de hele tijd te focussen op het feit dat je een maand geen alcohol zal drinken. Daar word je echt niet vrolijk van. Ga daarom op zoek naar alternatieven. Ga eens op ontdekkingstocht in de drankenhandel, of zoek enkele mocktailrecepten op. 3. Bereid je voor op moeilijke momenten: tijdens je alcoholpauze zullen er ongetwijfeld ook lastigere momenten komen. Denk aan een feestje waarop iemand je een glas aanbiedt, en blijft aandringen. Probeer je daar op voor te bereiden. Verzin bijvoorbeeld een oneliner, waardoor je commentaar makkelijk van je kan afslaan. 4. Beloon jezelf: na een inspanning, moet ook een beloning volgen. Is het de 15de van de maand en heb je nog geen drup alcohol aangeraakt? Trakteer jezelf dan eens op een wellnessbezoek. Heel aangenaam, en bovendien helpt het om de challenge langer vol te houden. 5. Wees niet te streng: laat je je toch eens verleiden tot eens glaasje wijn? Wees dan niet boos op jezelf, en herpak je gewoon. Niemand gaat je daarvoor veroordelen. Meer te weten komen over Tournée Minérale? Schrijf je in op hun nieuwsbrief voor meer tips en tricks.

