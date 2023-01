Kan het kwaad als je elke dag hetzelfde eet?

Dag 11Wie een gezondere levensstijl probeert aan te nemen, valt vaak terug op dezelfde soort voedingsmiddelen. Maar is dat wel slim om elke dag hetzelfde te eten? Sandra Bekkari beantwoordt vier vragen over gevarieerd eten op dag 11 van de ‘Start Gezond’-challenge en legt uit waarom variatie op het menu een goed idee is. “Het is de samenwerking van verschillende gezonde voedingsstoffen die zorgt voor een gezond succes.”

1. Waarom is gezond en gevarieerd eten zo belangrijk?

“Als jij je lichaam alles wil aanleveren dat het nodig heeft om optimaal te functioneren en gezond te blijven, dan is het belangrijk dat je niet alleen voldoende groenten en fruit eet, maar ook dat je daarbij voor voldoende variatie zorgt. Elke vrucht of groente levert je lichaam namelijk heel andere voeding- en plantenstoffen aan. Al die verschillende stofjes hebben hun eigen specifieke ‘taken’, binnen de ingenieuze machine die jouw lichaam is. Een appel bevat bijvoorbeeld quercetine dat onder andere goed is voor je hart en bloedvaten, terwijl een portie broccoli je sulforafaan aanlevert dat gunstig is voor de werking van de lever. Het is die samenwerking van al die gezonde voedings- en plantenstoffen samen die zorgt voor een gezond succes.”

Tip: “Variëren doe je niet enkel met groenten en fruit, maar liefst met alles op je bord. Wissel bijvoorbeeld ook noten, zaden en pitten af. Zo bevatten paranoten het meeste selenium (een krachtige antioxdant), terwijl walnoten eerder een rijke bron van omega-3 vetzuren zijn.”

2. Als je meer variatie breng in je voeding, merk je dat dan (snel) aan je lichaam?

“Wat je eet heeft zo’n grote impact op je darmflora dat je al na een paar dagen gezond eten een verschil merkt. Een opgeblazen gevoel, obstipatie, diarree of andere darmkwaaltjes kunnen dan heel snel verdwijnen. Je voelt je fitter, energieker en beter. Je darmflora beïnvloeden ook je mentaal welzijn sterk: meer variatie zorgt voor een beter humeur.”

Quote Hoe gevarieer­der je eet, hoe gezonder je darmflora is. De verschil­len­de soorten goede bacteriën hebben verschil­len­de voedings­stof­fen nodig om goed te kunnen groeien.

“Het is wetenschappelijk aangetoond dat hoe gevarieerder je eet, hoe gezonder je darmflora is. De verschillende soorten goede darmbacteriën hebben verschillende voedingsstoffen (prebiotica) nodig om goed te kunnen groeien. Hoe gezonder en gevarieerder jij eet, hoe gezonder en gevarieerder jouw darmflora dus wordt. Belangrijk, want een gezonde darmflora is van onschatbare waarde voor een gezond lichaam, een energiek gevoel én een gezond gewicht.”

3. Hoe weet je of je voldoende verschillende groenten- en fruitsoorten eet?

“De natuur heeft het ons heel gemakkelijk gemaakt om voldoende te variëren met groenten en fruit. Je moet gewoon zoveel mogelijk verschillende kleuren eten. Elke kleur plantenstof heeft zijn eigen gezondheidseigenschappen. Hoe meer verschillende kleuren je eet, hoe gezonder je bezig bent. Een regenboog eten is dus écht niet zomaar een tof zinnetje, het klopt ook.”

Tip: “De blauwe plantenkleur is soms moeilijker op je bord te krijgen. In de winter maak ik dan weleens een smoothie met blauwe bessen uit de diepvries. Ik voeg nog wat extra vezels toe door te pimpen met havermout, zaden, pitten en/of chiazaadjes. Zwarte boontjes zijn ook een aanrader: goedkoop, een goede en lekkere vleesvervanger en boordevol anti-oxidanten.”

4. Heb je dan niet superveel overschotten van voeding als je zoveel varieert?

“Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je thuis met een halve groente- en fruitwinkel aan restjes blijft zitten. Leg dus geen ‘sixpack’ appels of kiwi’s in je karretje, maar koop fruit per stuk. Neem geen kanjer van een bloemkool maar een kleintje. Koop vier wortels in de plaats van een hele zak. Restjes groenten kan je trouwens altijd blancheren en invriezen.”

