Kan een handvol noten per dag depressie voorkomen?

Voor het onderzoek, gebaseerd op gegevens uit de Britse gezondheidsdatabank, moesten 13.500 patiënten iedere dag 30 gram noten eten. Voor de studie toonden zij geen tekenen van depressie. Uit de bevindingen van het onderzoeksteam blijkt dat de onderzochte populatie van mensen tussen 37 en 73 jaar 17 procent minder risico loopt op depressieve klachten. De wetenschappers schrijven dit mogelijks toe aan de ontstekingsremmende eigenschappen van noten. Er zouden namelijk linken bestaan tussen depressie of andere mentale aandoeningen en bepaalde ontstekingen. Daarnaast vormen noten een waardevolle bron van eiwitten, vezels en verschillende mineralen, zoals calcium, magnesium, selenium, zink, ijzer en vitamine E. Voor diëtist Pieter Brughmans zijn er, los van dit onderzoek, dan ook al voldoende redenen om er iedere dag een handjevol van te eten. “Dit onderzoek is degelijk en interessant, maar er ontbreekt nog voldoende bewijs voor het vaststellen van een oorzakelijk verband”, duidt hij de studie. “Dit wordt ook door de onderzoekers zelf benadrukt. Wat echter hoopgevend is aan de resultaten, is dat er zelfs na rekening te houden met andere bekende factoren bij depressie, een verband werd waargenomen. En dat al bij een relatief kleine portie van 25 gram.”

Andere voordelen van noten?

Noten zijn calorierijk, hoeveel eet je er dan best per dag?

Het aantal kilocalorieën is vaak een reden waarom mensen hun portie noten links laten liggen. Al heb je met een juiste portiegrootte niets te vrezen, volgens Brughmans. “Simpel gezegd: één nootje is onvoldoende, ongeveer tien noten is ideaal en honderd noten zijn overbodig. Of je kan gewoon je handpalm ermee vullen.”



Het gebeurt vaak dat je voor je het weet meer dan 500 kilocalorieën aan noten naar binnen werkt. Dat is vooral wanneer we een portie borrelnootjes of gezouten pinda’s voor onze neus hebben staan. Kiezen voor de ongezouten variant kan helpen tegen het overeten. “Tegelijkertijd eten te weinig mensen regelmatig een handje noten. Uit onderzoek weten we dat slechts één op de vijf Vlamingen wekelijks noten eet. Dat is spijtig, want iedere soort heeft interessante voordelen.”



Die somt de diëtist graag verder op: “Amandelen zijn bijvoorbeeld heel goed voor je huid, omdat ze boordevol vitamine E zitten. De meest spectaculaire voedingswaarde vind je ten slotte terug bij paranoten. Zij bevatten enorm veel selenium, een antioxidant die goed is voor de werking van je schildklier en voor je haar en nagels.” Tijd dus om je nieuwe favoriete snack in te slaan!