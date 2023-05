Kan deca koffie in de namiddag helpen om ‘s avonds beter te slapen? En zit daar dan écht geen cafeïne in?

Terwijl deca koffie vroeger iets was voor grootmoeders die anders met opengesperde ogen de hele nacht wakker lagen, bestellen steeds meer mensen tegenwoordig een cafeïnevrij kopje koffie. Ook jongeren. Maar hoe deca is decafeïne koffie écht? En helpt het om in de namiddag over te schakelen als je ‘s avonds goed wil slapen? Koffiebrander Rob Berghmans en dokter Servaas Bingé leggen uit.

Koffiebrander Rob Berghmans merkt een voorzichtige trend op in het deca koffielandschap. In zijn zaken serveert hij zelf geen deca koffie, maar in de webshop zijn er wel cafeïnevrije bonen te koop. “Aan de vele bestellingen in de webshop merken we dat de cafeïnevrije koffiebonen meer in trek zijn dan vroeger. Tot vier jaar geleden was de vraag ontzettend klein, waardoor we amper één keer per maand cafeïnevrije koffiebonen moesten branden. Ons volume bestond toen uit amper 1 procent cafeïnevrije bonen. Vandaag branden we bijna wekelijks deca koffiebonen en is het volume gestegen naar 3 procent.”

Eén van de verklaringen volgens Berghmans? De toenemende kwaliteit van deca koffie. “In de koffiewereld werd lang gelachen met cafeïnevrije koffie. Ook in huiskamers was deca koffie lang enkel iets voor grootmoeders die anders ‘s nachts met opengesperde ogen in bed lagen. Vroeger werd voor cafeïnevrije koffie de minst kwalitatieve boon gekozen. Wij maken deca met even kwalitatieve bonen als gewone koffie. Die negatieve bijklank kwam ook door de chemische manier waarop cafeïne uit de koffieboon gehaald werd. Een lange tijd was het écht brol.”

Quote Eigenlijk is er weinig tot geen smaakver­schil tussen deca en gewone koffie. Cafeïne is smaakloos. Rob Berghmans

Zit er nog cafeïne in cafeïnevrije of deca koffie?

In een kopje deca koffie zit wel degelijk nog een beetje cafeïne, omdat die van nature in de koffieboon aanwezig is. “Zelfs als je die filtert, zit er nog cafeïne in”, aldus Rob. “Al is dat bij deca niet in die mate dat het je ‘s nachts zal wakker houden. Een standaard kopje koffie van 125 ml bevat gemiddeld 60 tot 85 milligram cafeïne. Dat is wel afhankelijk van de bonen, de bereidingswijze en hoeveel koffie je gebruikt voor je kop. Wie voor deca koffie gaat, heeft met hetzelfde kopje van 125 ml maar 2 tot 4 milligram cafeïne binnen. Je moet dus al 15 koppen deca koffie drinken om aan hetzelfde effect te komen.”

Proef je dan een verschil tussen een kopje deca of een kopje gewone koffie? “Eigenlijk is er weinig tot geen smaakverschil”, aldus de koffiekenner. “Cafeïne is smaakloos. In theorie is er geen verschil, al is een koffieboon waar je de cafeïne uithaalt wel een tikkeltje lichter, waardoor die sneller kleurt tijdens het branden en de smaak ietsje krachtiger is.”

Kan je wakker liggen van een kop deca koffie?

Een tweede mogelijke verklaring voor de stijgende populariteit van deca koffie kan zijn: gezondheidsredenen én de nood aan een deugddoende nachtrust. “Er zijn wel degelijk gezondheidsvoordelen verbonden aan een kop koffie”, begint dokter Servaas Bingé. “Na het drinken voel je jezelf energieker, verbetert je alertheid en krijgt je concentratieniveau een boost. Te veel koffie brengt dan weer nadelen met zich mee. Een tot twee kopjes per dag is geen enkel probleem, maar je lichaam bouwt een tolerantie op voor cafeïne na een tijd, waardoor je er steeds méér van moet drinken om diezelfde voordelen te ervaren. Daarnaast kan koffie voor een verhoging van het stresshormoon cortisol zorgen. Heb je stress? Dan zal koffie je stress-systeem nog extra belasten. Minder cafeïne in deca koffie kan een oplossing zijn als je hier gevoelig voor bent.”

En hoe zit het met je slaap? “Zelf drink ik ‘s ochtends een kop koffie en nog eentje om 14 uur”, aldus Bingé. “Daarna schakel ik echt over op deca. Anders slaap ik ‘s nachts niet. En ik probeer ook al eens andere vormen van cafeïne uit, zoals de groene poederthee matcha.

Op welk tijdstip van de dag je best overschakelt naar koffie zonder cafeïne is volgens de dokter voor iedereen anders. “Dat is iets heel individueels. Weet dat cafeïne heel erg lang in je bloed blijft. Een vijftal uur nadat je je laatste kopje dronk, zit nog steeds de helft van de cafeïne in je bloed. Stel dat je om 14 uur je laatste kopje koffie drinkt, dan zit er rond middernacht nog steeds één vijfde van het cafeïnegehalte in je bloed. Of je ‘s nachts wakker ligt van koffie die je om 20 uur nog dronk, wordt genetisch bepaald. Maar overschakelen naar deca tijdens de middag, kan nooit kwaad.”

