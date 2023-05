Kaat Bollen viel 15 kilo af dankzij intuïtief eten. Wat is het? Waarin verschilt het van een dieet? En kan dit wél werken op lange termijn?

Seksuologe Kaat Bollen vertelde in de HLN Original ‘Mijn Dieet’ dat ze 15 kilo vermagerde dankzij een intuïtief ‘dieet’. Een eetpatroon dat je eigenlijk géén dieet kan noemen, aangezien je volgens deze visie alles kan eten wat je wil. “Ik was niet meer de beste versie van mezelf”, vertelt Kaat in de video. “Nu heb ik die teruggevonden.” Wat is dat intuïtief eten precies? En hoe komt het dat frietjes met stoofvlees uit de frituur toch voor gewichtsverlies zorgt? Diëtiste Sanne Mouha legt uit.

“Toen ik mijn kinderen niet meer opgepakt kreeg zonder moe te zijn, besefte ik dat ik iets aan mijn gezondheid moest veranderen”, getuigt seksuologe Kaat Bollen in de HLN Original Mijn Dieet. “Voor mezelf vond ik de motivatie niet om mijn eetgewoonten aan te maken, maar wél voor mijn kinderen. Ik wil een fitte mama zijn. Ik was mezelf volledig kwijtgeraakt en was niet meer de beste versie van mezelf. Die heb ik nu teruggevonden, mede dankzij dat intuïtief eten.” Het gewichtsverlies was daarbij eerder toevallig, niet de hoofdbedoeling. Hoe werkt dat intuïtief eten dan precies?

1. Wat is intuïtief eten?

“Bij intuïtief eten, leer je terug luisteren naar de signalen van je lichaam”, legt diëtiste Sanne Mouha uit. “Het is zoals Kaat Bollen zelf zegt: “ik mag alles eten van mezelf, maar mijn lichaam moet er nood aan hebben. Als ik opsta en ik heb nog geen honger, dan eet ik niet.” Het concept van intuïtief eten is eenvoudig maar krachtig. “Het draait allemaal rond het luisteren naar de signalen van je lichaam en reageren op wat het echt nodig heeft. Het betekent eten wanneer je honger hebt en stoppen wanneer je vol zit. “Daarbij moet je genieten van alles wat je eet zonder schuldgevoelens of beperkingen. Er zijn dus geen ‘verboden’ voedingsmiddelen.“’

2. Waarin verschilt intuïtief eten van een dieet?

“Het verschil tussen intuïtief eten en een dieet is dat klassieke diëten erg beperkende regels opleggen. Ze geven een ‘moraal’ aan voedingsmiddelen. Iets is in de dieet mindset al snel ‘goed’ of ‘slecht’. Maar bij intuïtief eten, eet je frietjes als je daar zin in hebt zonder dat dit ‘slecht’ is. Alles draait rond het honger- en verzadigingsgevoel en rond waar je écht zin in hebt.”

“Diëten zorgen ervoor dat mensen constant obsessief bezig zijn met calorieën, portiegroottes en voedselkeuzes, wat stress en obsessie met zich mee kan brengen. Intuïtief eten richt zich op het ontwikkelen van een natuurlijk en ontspannen bewustzijn van je lichaam en voedselkeuzes. Ook op lange termijn is er een groot verschil. Diëten zijn vaak tijdelijke oplossingen en kunnen leiden tot een cyclus van gewichtsverlies en -toename. Intuïtief eten is bedoeld als een levenslange benadering van voeding en welzijn, waarbij de nadruk ligt op het opbouwen van een gezonde relatie met voedsel die blijvend is. Dat verklaart ook waarom Kaat zich beter voelt en voorlopig goed op gewicht blijft.”

Dat soort uitzonde­rin­gen zoals frietjes kunnen maken en ze niet aanvoelen als zondigen is net het principe van intuïtief eten. Sanne Mouha

3. Kan je binnen intuïtief eten echt alles eten wat je wil?

In de HLN Original video zien we hoe Kaat met haar gezin moederdag viert. Voor haar sportmoment eet ze niets, achteraf bruncht ze uitgebreid voor moederdag met pistolets en charcuterie én ‘s avonds staan er frietjes op het menu. Ze beperkt haar eetmomenten op deze dag tot twee, maar hoe kan je gezond worden als je dan dit soort dingen eet? “Dit was natuurlijk een uitzonderlijke dag”, lacht Mouha. “Op een normale dag houdt Kaat zich eerder aan een gezonder eetpatroon met veel groenten, volwaardige koolhydraten en vlees of vis. Op deze feestdag voor het gezin moet het dan ook kunnen om volop te genieten van de dingen die daarbij horen.”

“Dat soort uitzonderingen kunnen maken en ze niet aanvoelen als zondigen, is net het principe van intuïtief eten. Het klassieke dieet zou dat wel als zondigen benoemen. En eerlijk: als je af en toe iets ongezonds eet binnen een verder doorgaans gezond eetpatroon, maakt het bitter weinig verschil uit voor je gewicht of gezondheid. Het is pas vanaf wanneer je dit élke dag allemaal zou eten, dat het nefast is voor je gewicht en gezondheid.”

In het algemeen heeft je lichaam voedingsstoffen nodig, zoals vitaminen en mineralen. Maar ook koolhydraten, vezels, eiwitten en vetten zijn belangrijk. “Intuïtief eten betekent dus zeker niet dat je elke dag een hele dag lang chocolade eet: gezonde voedingsstoffen blijven de sleutel. Maar: je leert gewoon genieten van alles zonder schuldgevoel, waardoor je ook beter kan luisteren naar wat je lichaam nodig heeft. Al is dat is een keertje een glas frisdrank in plaats van water, of eens een boterham met choco in plaats van een lunch met veel groenten.”

Het is net zoals Kaat aanhaalt: als ze zichzelf chips verbiedt, wil ze alleen maar chips eten. Dat is het ‘ro­ze-oli­fant’-ef­fect. Sanne Mouha

Kort samengevat: geen restricties. “Het is net zoals Kaat aanhaalt: als ze zichzelf chips verbiedt, wil ze alleen maar chips eten. Dat is het ‘roze-olifant’-effect. Als je niet aan die roze olifant mag denken, denk je eraan. Als je toegeeft aan je craving en wat chips eet, zal je daarna voldaan zijn en het kunnen loslaten. De dag erna lig je er dan niet meer aan te denken. Hoe meer je iets niét probeert te willen, hoe meer je het wil. Alleen zo kan je jouw focus veranderen, met minder eetbuien tot gevolg.”

Volledig scherm Waarom moét die zak chips altijd leeg? © Shutterstock

4. Kan je vermageren door intuïtief te eten

“Het was helemaal niet de bedoeling dat ik zoveel afviel”, vertelt seksuologe Kaat Bollen. “Maar door intuïtief te eten, vond ik mezelf terug en leerde ik weer naar mijn lichaam en hongergevoel luisteren. Ik sta mezelf alles toe en dat werkt. Want als ik mezelf iets verbied, zoals chips, dan wil ik alleen maar méér chips eten.” De focus ligt binnen intuïtief eten dan ook niét op gewichtsverlies, wel op het opbouwen van een gezonde relatie met voeding waarin je jouw lichaam en wat het nodig heeft respecteert.”

“Hoewel gewichtsverlies niet het primaire doel van dit eetpatroon is, kan het vaak wel een leuk neveneffect zijn”, aldus Mouha. “Door meer naar je lichaam te luisteren, zal je ook minder cravings ervaren en minder gedachteloos eten. Bij het starten met intuïtief eten zijn er drie mogelijke scenario’s wat betreft je lichaamsgewicht: je kan afvallen, stabiel blijven of aankomen. Het is echter niet mogelijk om op voorhand te voorspellen wat je lichaamsgewicht precies zal doen. Wel zal je op een bepaald moment een balans vinden waarin je lichaam zich comfortabel voelt.”

Bij sommige mensen is door een hoop diëten en slechte voedingsge­woon­ten de caloriever­bran­ding in het lichaam sterk verstoord. Sanne Mouha

De evolutie van je gewicht is daarnaast niet alleen afhankelijk van hoe je nu eet, maar ook van zaken zoals je huidige gewicht en hoeveel diëten je eerder al eens hebt geprobeerd. Bij sommige mensen is door een hoop diëten en slechte voedingsgewoonten de calorieverbranding in het lichaam sterk verstoord. Door opnieuw bewuster te leren eten en te luisteren naar je lichaam, kan je die balans snel herstellen. Wat al wetenschappelijk bewezen is, is dat intuïtief eten kan leiden tot minder eetbuien, een einde kan maken aan onbewust eten, dat je er minder vaak door gaat overeten en niet langer voedsel gebruiken als emotionele troost.”

Hoe begin je zelf met intuïtief eten?

“Het klinkt allemaal makkelijker dan het lijkt", aldus Mouha. “Soms duurt het even voor je de dieetmentaliteit kan loslaten en voor je jezelf en je eetgevoel kan leren respecteren. De 10 basisprincipes hieronder zijn een goede leidraad om eens door te lezen, maar onthoud: er zijn geen regels.”

