Judasorensalade

Tips van de chef: zo maak je de lekkerste frietjes volgens Piet Huysen­truyt. “Alleen door dit trucje krijg je ze krokant”

Zes op de tien Belgen eten wekelijks een portie frietjes. Maar hoe maak je ze zélf even lekker klaar als in de frituur wanneer je geen zin hebt om door het druilerige naar de frituur te gaan? “Het is eerst en vooral erg belangrijk dat je voor de juiste soort aardappel kiest”, legt HLN-chef Piet Huysentruyt uit. Waar moet je op letten bij je keuze? Welk frietvet gebruik je best? En wat moet je zeker vermijden? De chef deelt zeven ultieme stappen om er een succes van te maken.