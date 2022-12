Jill (26) en Christophe (35) spenderen wekelijks 375 euro aan eten: “Elke dag matcha, chai en verse sapjes”

De wekelijkse boodschappen doen we allemaal, maar stap binnen in eender welke keuken en je zal zien dat de inhoud van de koelkast altijd verschilt. HLN Eten bezoekt elke week één gezin dat inkijk geeft in hun eetbudget en -gewoontes. Deze week is het de beurt aan de hoogzwangere influencer Jill (26) en Christophe (35) uit Schilde. “Voeding is voor ons liefst zo vers, gezond en onbewerkt mogelijk”, klinkt het. Hoe vullen ze hun winkelkar? En hoe zit het met restaurantbezoeken?