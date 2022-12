Jill (26) en Christophe (35) hebben een eetbudget van 375 euro per week: “We letten nooit op de prijs, enkel op kwaliteit”

Zijn diepvries­groen­ten en groenten uit blik even gezond als verse groenten?

We moeten allemaal aan 400 gram groenten per dag geraken volgens de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Al is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Niet iedereen heeft elke dag de tijd en de zin om verse groenten klaar te maken. Zijn groenten uit de diepvries dan een even goed alternatief? Zijn ze even gezond? Voedingsexpert Karolien Olaerts legt het uit.

