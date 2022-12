Jenne (42) viert kerst met dochter, pluszoon en vrienden voor 166 euro: hoe verdeelt het gezelschap dat eetbudget?

Kerstkeu­zestress: ga je voor raclette, gourmet, fondue, sharing dishes of toch maar een klassiek menu? Foodstylis­te deelt tipt

Elk jaar opnieuw is er die stress van de feestdagen: kook je voor vijf of vijftien man of ga je toch maar voor takeaway? En kies je als je kookt voor een vijfgangenmenu of voor gourmet om jezelf wat tijd te besparen? Foodstyliste Manon Van Aerschot helpt je uit de nood door 5 dinervormen op een rijtje te zetten en te tippen hoe je ze best aanpakt.“Sharing dishes ogen casual, maar je moet er zeer georganiseerd voor te werk gaan.”

21 december