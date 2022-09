Je zweet ruikt naar wat je eet: zo beïnvloedt voeding onze lichaamsgeur (en dit kan je eraan doen)

Wanneer je look hebt gegeten, blijf je achter met een lookadem, maar dat lookgeurtje dringt nog veel dieper door dan je misschien vermoedt. “Alles wat je eet, bepaalt mee hoe de geur van je zweet ruikt", licht bio-ingenieur Chris Callewaert toe. “Een lookgeur kan ook via de huid doorkomen.” Welke voedingsmiddelen zorgen verder voor een (on)aangename geur? En kan je iets veranderen aan je eigen lichaamsgeur? De bio-ingenieur legt uit.

Als we het over voeding en geur hebben, is look inderdaad het eerste waar iedereen aan denkt. “Niet onlogisch’, klinkt het bij de bio-ingenieur. “Look en ook ajuin bevatten zwavelcomponenten die niet alleen je adem doen ruiken, ze komen ook via de huid naar buiten en zorgen voor een specifieke geur. Asperges behoren tot diezelfde groep van voedingswaren met zwavelcomponenten. Als je er veel van eet, gaat je urine ruiken én ook de geur van je zweet kan erdoor veranderen.”

Iets minder bekend is het effect van fenegriek. Dit kruid vind je veel terug in ingrediëntenlijsten van de Midden-Oosterse keuken en kan je evengoed een heel specifieke geur bezorgen. Verder heeft ook alcoholconsumptie een effect op de geur van je zweet. Wanneer je enkele glazen op hebt, komt de alcohol via je poriën naar buiten. Die zal binden met de olielaag op je huid. Zo vormen er zich esters: die zorgen voor een karakteristieke geur. Vooral bij alcoholici is die geur heel opvallend.”

Ook pikante voeding zou je geur beïnvloeden. “In pepers zit de stof capsaïcine die ervoor zorgt dat je meer zweet én dat je zweet sterker kan ruiken”, aldus de professor. “Door de warmteproductie zal je meer zweten en dat zweet komt uit dieper gelegen poriën, die maken dat je zweet anders ruikt dan gewoon zweet. Als je zweet door stress zien we hetzelfde gebeuren als gevolg van de adrenaline die piekt. Stress en pikant eten zorgen daardoor voor een gelijkaardige zweetgeur.”

Vleeseters hebben een intensere lichaamsgeur

Het team van dokter Callewaert onderzocht welke voedingsmiddelen nog meer effect hebben op je lichaamsgeur en deed een opvallende vaststelling. “Ons onderzoek toont aan dat wie vaker vlees en fastfood eet, een sterkere lichaamsgeur heeft. Datzelfde effect kwam ook al in meerdere andere studies naar voor. “In een ander onderzoek lieten ze de helft van de mannen twee weken lang een voedingspatroon volgen met veel rood vlees. De wetenschappers stelden vast dat die groep proefpersonen een intensere geur hadden dan de andere helft mannen die tijdens die twee weken voornamelijk groenten aten.”

Algemene conclusie: wie vaker groenten eet, heeft een minder sterke lichaamsgeur én ruikt in het algemeen beter. “Dat merk je vooral wanneer je het huidmicrobioom bestudeert onder de microscoop. Wie veel groenten eet, heeft meer stafylokokken en minder corynebacteriën in de oksels, wat een positief effect heeft op de geur. Je lichaamsgeur wordt in eerste instantie bepaald door de bacteriën die in je oksels leven, en dat heb je dus niet altijd zelf in de hand. Voeding is zeker niet de hoofdfactor. Uiteraard helpen deodorants en anti-zweetproducten hier wel, zolang je ze gebruikt.”

“Je bent jezelf trouwens niet altijd bewust van welke lichaamsgeur je meedraagt”, vervolgt de professor. “Er treedt gewenning op voor de geur. Daardoor merken mensen soms zelf niet op dat ze onfris ruiken. Bij je geur is geslacht trouwens mee een bepalende factor: mannen hebben vaker een onaangename lijfgeur dan vrouwen.”

Je ruikt dat je ziek bent

De sterkste lijfgeur wordt daarentegen vastgesteld bij jongeren in de puberteit en bij jonge adolescenten. “Met de leeftijd vermindert de intensiteit van je geur onder andere omdat er minder apocrien zweet (dat afkomstig is van de oksels) en minder lipiden worden geproduceerd. Bij vrouwen heeft zelfs de cyclus een invloed. Ze ruiken het best tijdens de ovulatie. Of zelfs wanneer je ziek bent, kan iemand met een goede neus dat eigenlijk ruiken. Elke ziekte zorgt voor een eigen specifieke geur. Daarom konden getrainde honden een coronabesmetting opsporen.”

Verder speelt ook erfelijkheid mee een rol in hoe sterk je ruikt. Koreanen hebben bijna nooit een intense lichaamsgeur doordat ze een specifieke genetische mutatie hebben. Je kan trouwens zelf makkelijk testen hoe je ruikt aan de hand van je oorsmeer. Is het droog, wit en vlokkig? Dan heb je geen last van een lijfgeur. Is je oorsmeer licht vloeibaar, gelig en soms lichtbruin? Dan heb je een ‘normale’ lijfgeur die afhankelijk van de bacteriën in de oksels onfris kan ruiken.”

Hoe kan je jouw lichaamsgeur veranderen?

Gelukkig heeft de bio-ingenieur goed nieuws voor wie geen fan is van zijn eigen geur. “Je kan je geur aanpassen door wat je eet. Een gezonder eetpatroon zal leiden tot een minder intense lichaamsgeur. Concreet: vermijd fastfood, zet minder vaak vlees op het menu, schakel helemaal of deels over op vegetarisch eten en eet meer groenten.”

Al moet je die inspanningen wel een tijdje volhouden geeft Callewaert mee. “Je geur zal significant veranderen wanneer je jouw voedingsgewoonten switcht en bijvoorbeeld vegan gaat eten. Maar dit zal wel geleidelijk aan gebeuren. De impact is niet meetbaar na één dag, het kan weken tot maanden duren voor je verandering merkt. Bovendien zijn er individuele verschillen: bij de ene persoon is het effect meer uitgesproken dan bij de andere. Toch zal ik patiënten met een intense lichaamsgeur aanraden vaker vegetarisch te eten. Nadien krijg ik vaak positieve reacties. Conclusie: je bent niet alleen wat je eet, maar je ruikt ook zoals je eet.”

