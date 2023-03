“Je kop koffie in de ochtend stimuleert je vetverbranding”: tenminste, als je hem op de juiste manier drinkt

Of cafeïnehoudende dranken een belangrijke rol zullen spelen in de strijd tegen obesitas en diabetes type 2: dat was de kernvraag van een groep internationale onderzoekers die hun bevindingen publiceerden in het wetenschappelijke tijdschrift ‘BMJ Medicine’. Moeten we dan meteen naar de koffiemachine spurten voor een extra kop om gezond te zijn?

Kan koffie ons metabolisme boosten?

“Vergeet eerst en vooral niet dat je in het dagelijks leven niet alleen cafeïne zal consumeren”, legt diëtist Michaël Sels van het UZA uit, wanneer we het hem vragen. “Dit soort studies richten zich op specifieke voedingsstoffen en onderzoeken het effect van één stof, maar je gehele eetpatroon zal hier mee verschil in uitmaken. Je kan dit soort cherry picking van basisonderzoeken niet meteen vertalen naar algemene richtlijnen.”

Dat wil daarentegen niet zeggen dat koffie helemaal géén effect heeft op ons vetgehalte. Eerder onderzoek bracht onder andere naar voor dat je met een dagelijkse inname van ongeveer 100 mg – of anderhalf kopje koffie – zo’n 100 calorieën extra verbruikt. Daarnaast heeft cafeïne een minimaal effect op het metabolisme en kan het in beperkte mate als eetlustremmer werken. “Cafeïne verhoogt verder de alertheid en kan zelfs sportprestaties voor een deel ondersteunen”, vult Sels nog aan. Bij een stevige inspanning verbrand je namelijk veel suikers, dat is één energiebron, en bij een matige work-out zijn dat eerder de vetten, die andere energiebron van ons lichaam. Drink je daarvoor een koffietje, dan zullen je spieren nog meer vet verbruiken dan suikers.

Quote Door het thermogeen effect van cafeïne, waardoor je lichaam opwarmt, zal je lichaam sneller calorieën verbranden. Universiteit van Exeter

Hoe meer cafeïne, hoe minder vetweefsel

De onderzoekers van de universiteit bouwden voort op een vroegere studie die stelt dat het drinken van drie tot vijf kopjes koffie per dag, met een cafeïnegehalte van gemiddeld 70 tot 150 mg, het risico op diabetes type 2 en hart- en vaatziekten vermindert. Nu maakten ze gebruik van een techniek genaamd Mendeliaanse randomisatie, waarmee oorzaak en gevolg worden vastgesteld aan de hand van genetisch bewijsmateriaal. Ze werkten met een studiegroep die zich richtte op de algemene relatie tussen cafeïne en gezondheid en een subgroep die genetisch minder snel cafeïne afbreekt. Het team ontdekte uiteindelijk dat de aanwezigheid van cafeïne gepaard ging met minder vetweefsel, wat ook het risico op diabetes verlaagt. Die uitkomst schrijven ze toe aan het thermogeen effect van cafeïne, waardoor je lichaam opwarmt, dat het lichaam aanzet om sneller calorieën te verbranden.

Volledig scherm Een frappucino is niet zo'n goed idee als je die vetverbranding wil stimuleren. © Shutterstock

Hoé je die koffie drinkt, maakt een verschil

Hoewel de impact van cafeïne op je vetmetabolisme bewezen is, onderstrepen zowel Sels als de onderzoekers van Exeter dat het géén wondermiddel is om af te vallen. “Te veel cafeïne kan zelfs het omgekeerde effect hebben”, weet Sels. “Als je bijvoorbeeld cafeïnehoudende dranken drinkt tegen bedtijd, loop je risico op een slechte nachtrust, wat op zijn beurt overgewicht en obesitas in de hand kan werken. Wat diabetes betreft, kan dat de insulineresistentie juist verergeren.”

Anderzijds mogen we niet vergeten dat de meeste cafeïnehoudende dranken veel suikers bevatten, zoals frisdranken of energiedrinks.” Daarnaast breekt de ene persoon cafeïne sneller af dan de andere. Vooral de enzymen in je lever spelen hierin een grote rol: hoe trager deze functioneren, hoe langer de vetbranding zal aanhouden, doordat de cafeïne langzaamwordt afgebroken.

Quote Als je andere zaken aan je koffie toevoegt zoals een siroopje of zoete toppings zal je een omgekeerd resultaat krijgen en de voordelen teniet doen. Michaël Sels

En een laatste factor die de invloed van cafeïne op de vetverbranding beïnvloedt: hoé je die koffie drinkt. “In de vele koffiebars is er tegenwoordig ruime keuze aan verschillende populaire soorten lattes en cappuccino’s die vaak worden gedronken met een siroopje of zoete toppings. “Het effect van cafeïne mag dan in theorie zinvol zijn, uiteindelijk krijg je een omgekeerd resultaat als je al die andere zaken toevoegt aan je koffie. Wil je aan diabetes- of obesitaspreventie doen, dan zijn er betere strategieën, zoals gezond eten in het algemeen. Daarmee bestrijd je obesitas beter dan door meer cafeïnehoudende dranken te beginnen drinken.”

Ook het onderzoek zelf concludeert dat alle cafeïnehoudende dranken die suiker en vet bevatten de positieve effecten teniet zouden doen. Verder onderzoek is nodig om te besluiten dat koffie een positieve stimulans is voor concreet gewichtsverlies. “Blijf gerust genieten van een kop koffie ondertussen, maar weet dat je met grote bekers die praktisch halve milkshakes zijn, geen gunstige resultaten zal bekomen”, sluit Sels af.

Lees ook: