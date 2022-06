“Je kookt de zoete aardappel beter niet op dezelfde manier als de klassieke”: hoe maak je de zoete patat wel best klaar?

Aardappelen in alle vormen en maten staan wekelijks bij heel wat Belgen op het menu. De afgelopen jaren vind je naast de klassieke aardappel ook de zoete aardappel terug in de winkelrekken en op onze borden. Maar maak je die zoete aardappel op dezelfde manier klaar? En kan je de gewone aardappel in élk aardappelgerecht vervangen door de zoete versie? We vroegen het aan Reinout Reniere, docent in hotelschool Ter Groene Poorte.

“Het moeten zeker niet altijd de traditionele aardappelen zijn om van je gerecht iets lekkers te maken", vertelt Reinout Reniere, docent in de specialisatiejaren fijne keuken aan de hotelschool Ter Groene Poorte. “Natuurlijk hangt veel af van de creativiteit van de vrouw of de man in de keuken, maar ik vind het een heel mooi alternatief voor gewone aardappelen. Je kan er heel wat mee gaan doen: poffen en roosteren zijn mijn eigen favoriete bereidingen", tipt hij. Al kook je de zoete aardappel best niet in elke bereiding op dezelfde manier als de gewone aardappel.

Zoete aardappelpuree: een goed idee?

“Je kan met zoete aardappelen absoluut ook puree maken”, zegt Reinout Reniere. “Zeker omdat het vruchtvlees ervan wat malser en sappiger is.” Toch maak je deze bij voorkeur op een andere manier klaar dan de ‘gewone’ puree. Je gaat wel achteraf nog melk, boter en kruiden toevoegen, maar je kan de zoete aardappelen wel beter stomen dan koken. “De textuur van een zoete aardappel zit anders in elkaar dan die van een gewone. Zo kan je bijvoorbeeld de zoete aardappel in de oven poffen, om daarna de aardappel doormidden te snijden, het vruchtvlees eruit te halen en op te werken tot een klassieke puree. Je voegt er nog wat boter en melk bij en klaar! Ook pijpajuintjes smaken er trouwens heerlijk bij.”

Stevige aardappelgratin

Een puree is een basisbereiding, en die pak je dus best anders aan met een zoete aardappel dan met een gewone aardappel. Hoe zit het dan met een ietwat ingewikkelder aardappelgerecht zoals een gratin dauphinois? “Dat is inderdaad iets moeilijker met de zoetere variant. In de klassieke aardappel zit veel zetmeel dat zorgt voor de binding in het beslag dat je toevoegt. Bij een zoete aardappel heb je die binding minder, omdat er minder zetmeel aanwezig is. Een zoete aardappelgratin maak je daarom best zonder extra vocht toe te voegen, zodat het zetmeel niet wegspoelt. Dat kan bijvoorbeeld door een zoete aardappel te nemen, deze in fijne plakjes te snijden, dakpansgewijs in een schaal op elkaar te stapelen en dan een klein beetje room of melk toe te voegen.”

Voeg niet té veel room of melk toe, want dat is te veel voor deze bataat. Een ander alternatief is om de zoete aardappel te mengen met gewone aardappelen, om zo een stevige textuur te krijgen. “Ik zou zeggen: probeer het eens uit. Laat het mislukken en probeer opnieuw tot je voor jezelf doorhebt hoe de verhoudingen bij jou goed zitten.”

Zoete aardappelfrietjes vs. gewone frietjes

De zoete aardappelfrietjes doken de afgelopen jaren plots overal op menukaarten op. Door het lagere zetmeelgehalte zijn deze aardappelfrietjes soms iets minder krokant dan gewone. “Zoete aardappelen bevatten daarnaast ook heel veel natuurlijke suikers”, vertelt Reinout. “Dat is ook - maar toch in mindere mate - het geval bij gewone aardappelen. Als je ze gaat frituren, wordt de zoetere aardappel sneller donkerder en bitterder. Daarom is een oven al sneller geschikter om hiermee het gewenste resultaat te bereiken.”

Al is Reinout zelf geen grote fan van deze versie van frietjes. “Denk liever wat meer out of the box met dit ingrediënt. En bewaar de schil! Veel mensen schillen aardappelen, waardoor er heel wat voedingswaarden verloren gaan in het kookvocht. Gebruik de zoete aardappel mét schil, dan blijft die steviger en voller van smaak. Combineer hem eens in een chili con carne gerecht, en serveer de zoete aardappel erbij in plaats van rijst. Al is hij ook top met een mooi stukje vis, krokant gebakken, met een zalfje van zoete aardappel.”

