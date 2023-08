Je kan effectief sneller afvallen als je pikante voeding eet (tenminste, als je het met deze regelmaat doet)

Pikant eten: voor sommigen is het een lust, voor anderen een uitdaging. Maar hoe gaat ons lichaam om met die pittige stoffen? En klopt het dat pikant eten helpt om af te vallen? Onze HLN-wetenschapsexpert Martijn Peters legt uit wat er precies gebeurt wanneer we iets pikants eten.

Hete kruiden bevatten meerdere chemische stoffen die je mond in brand doen staan. Zo zitten er capsaïcinoïden in paprika en pepers of piperine in zwarte peper. Ook in mosterd en radijzen zitten er pikante stoffen. Al die stoffen zorgen voor hetzelfde effect: wanneer je een hap neemt, activeren ze de TRPV1-receptoren. “Die eiwitten bevinden zich op de oppervlakte van je smaakpapillen”, vertelt Martijn. “Ze dienen niet om de stofjes in pikant eten te detecteren, hun doel is wél om warmte waar te nemen. Dat die receptoren geactiveerd worden bij pikant eten en een signaal naar je hersenen sturen, gebeurt dus per ongeluk. Daardoor krijg je een warm gevoel in je mond.”

Hitte zoekt een uitweg

Dat is dus hoe je mond reageert op die ‘hittegolf’, maar ook de rest van je lichaam reageert op pikante prikkels. “De vezels in je neus worden geactiveerd door de hitte, waardoor je ogen beginnen te tranen. Ook je bloedsomloop zal verhogen, waardoor je stofwisseling een duwtje in de rug krijgt en je begint te zweten. Verder start je lichaam met de aanmaak van de natuurlijke pijnstiller ‘endorfine’. Kortom: alles wordt in het werk gesteld om dat hete stofje zo snel mogelijk uit je lichaam weg te krijgen. Via vocht van tranen of zweet probeert de hitte een uitweg te vinden.”

Het eten van rode peper kan wel degelijk helpen bij gewichts­ver­lies, maar de invloed verdwijnt wanneer je vaker pikant eet. Martijn Peters

Boost voor het metabolisme?

Maar als ons lichaam zo in de verdediging schiet tegen gepeperde indringers, is pikant eten dan wel een goed idee? En als het je metabolisme een boost geeft, helpen die pikante stofjes dan om af te vallen zoals sommigen beweren? “Uit studies blijkt alvast dat die pikante stoffen geen kwaad kunnen”, vervolgt Martijn. “Er zijn een aantal wetenschappelijke studies die zelfs wijzen op een positief effect. Al gaat het hier ook vaak over het toedienen van de werkzame stofjes via supplementen.”

Zo zou het eten van rode peper helpen bij gewichtsverlies door onder andere het verbruik van energie te stimuleren en het hongergevoel te onderdrukken. Deze invloed op het hongergevoel verdwijnt daarentegen wel wanneer de persoon in kwestie vaker pikant gaat eten. Ook de algemene gezondheid lijkt erop vooruit te gaan. Martijn vult aan: “Pikant eten biedt zeker een natuurlijke helpende hand bij gewichtsbehoud- en verlies, maar er zijn natuurlijk veel processen die daarbij een rol spelen. Je zal niet ineens kilo’s verliezen door alleen maar pikant eten. Het is altijd een en-enverhaal.”

Leren eten

En wat doe je als je niet zo goed tegen dat pikant eten kan? Kan je je tong trainen om ‘vurige’ smaken te appreciëren? “Nee”, antwoordt Martijn. “Het is helaas een mythe dat je tong steeds toleranter wordt voor pittige specerijen als je ze vaker eet. Op korte tijd kan de waargenomen warmte van hetzelfde voedsel wel afnemen, maar dat is maar tijdelijk. Zodra de kust weer veilig is, komen de gevoelige TRPV1-receptoren opnieuw tevoorschijn en wordt het tolerantieniveau hetzelfde. Maar geen nood, zolang je niet te kwistig omspringt met het pepervat, zal regelmatig pikant eten je tong nooit beschadigen.”

