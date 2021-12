“Je hebt geen supergrote collectie nodig, maar deze glazen zijn essentieel”: mixologist Hannah Van Ongevalle toont hoe je perfecte cocktails serveert

Origineel kerstca­deau: deze cocktails in een doosje zijn klaar in 5 seconden

Als je nog op zoek bent naar een kerstcadeau, zijn de cocktails van NIO Cocktails mogelijk een optie. Het Italiaanse bedrijf is al populair in het buitenland, maar nu zijn de kant-en-klare cocktails ook verkrijgbaar in België. Het concept is simpel: je gemixte cocktail zit al klaar in een doosje, enkel nog ijs toevoegen en klaar. Geen gegoochel meer met flessen dus.

17 december