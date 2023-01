“Je eetpatroon van dag op dag veranderen en plots elke dag beginnen sporten werkt niet”: Sandra Bekkari deelt 6 tips om voornemens vol te houden

Slim plan 1: doe het rustig aan

“Gezonder gaan leven doe je niet door van de ene op de andere dag drastisch je hele eetpatroon om te gooien en zeven keer per week te beginnen sporten. Dat hou je misschien heel even vol, maar na een tijdje geraakt je wilskracht uitgeput en herval je zo weer in je oude gewoonten. Logisch, want die oude gewoonten heb je al heel lang, vaak zelfs al vanaf je kindertijd. Je verandert ze dus niet zomaar op een week tijd. Bekijk het liever stap voor stap, door geleidelijk aan nieuwe dingen te proberen en die telkens weer te herhalen. Zo bouw je dag na dag aan een duurzaam eet- en beweegpatroon dat niet aanvoelt alsof je het moet ‘volhouden’, want je wordt het gewoon.”

Slim plan 2: vraag je af waarom je het doet

“Om de knop om te draaien en vol enthousiasme in je nieuwe, gezondere levensstijl te stappen, is je mindset belangrijk. Ga jij gezonder eten of meer bewegen ‘omdat het moet’, maar kijk je er stiekem tegenop? Dan hou je je goede voornemens vast niet zo lang vol. Bovendien moét je ook helemaal niets, maar je wil het wel, anders zou je er niet over nadenken. Vraag je dus even af waarom je aan deze challenge deelneemt. Waarom wil jij je levensstijl aanpassen? Ben je dat vermoeide gevoel beu? Of zou het fijn zijn als je binnenkort weer in die ene broek paste? Wil je beter voor je lichaam zorgen? Ga op zoek naar jouw persoonlijke motivatie en schrijf ze neer. Zo kan je jezelf er op moeilijke momenten weer aan herinneren.”

Slim plan 3: bedenk op voorhand wat je gaat eten en maak een boodschappenlijstje

“Gezonder eten begint altijd bij een goede planning. Van je ontbijt en tussendoortjes, tot lunch en avondmaal. Als je vooraf al heel goed gepland hebt wat je op élk moment van de dag zal eten, hoef je niet snel-snel een broodje te halen of aan de frituur te stoppen.”

“Stel nu al je menu en boodschappenlijstje voor de komende 2 tot 3 dagen samen Hier vind je heel veel van mijn recepten. Ben je enthousiast, dan kan je natuurlijk meteen ook de rest van de week plannen. Je menu op voorhand plannen is een goede gewoonte die je kan aanleren. Het lijkt op het eerste gezicht veel werk, maar je merkt al snel hoeveel tijd het je eigenlijk uitspaart tijdens de week. Dan ben je verkocht.”

Elke dag op je menu • Een evenwichtig ontbijt

• 2 hoofdmaaltijden met veel groenten in de hoofdrol

• 1 tot 2 gezonde tussendoortjes per dag. Als er veel tijd zit tussen je ontbijt en lunch kan je nood hebben aan een ochtendtussendoortje, anders hoeft dat niet.

Volledig scherm Tagliatelle van witte kool met zalm en spinazie van Sandra Bekkari © Wout Hendrickx

Slim plan 4: doordacht winkelen

“Uit een lege koelkast kan je niet koken. Zorg er dus voor dat je altijd de boodschappen voor een drietal dagen in huis hebt. Gewapend met je boodschappenlijstje kies je in de winkel zo veel mogelijk voor pure en verse voedingsmiddelen. Die vind je meestal in de buitenste rijen van de supermarkt. Koop ook nog wat gezonde extraatjes om jezelf een plezier mee te doen, zoals een lekkere notenmengeling, veel vers fruit en je favoriete thee of kruideninfusie. Ongezonde verleidingen laat je links liggen. Het is zo veel makkelijker om op zaterdagavond aan die zak chips te weerstaan als je hem simpelweg niet in huis hebt.”

Quote Maaltijden overslaan is geen slim plan, want na een geskipte lunch heb je zo ontzettend veel honger, dat je nog voor het avondeten al de koelkast hebt geplunderd. Sandra Bekkari

Slim plan 5: spreid je maaltijden mooi over 12 uur

“Maaltijden overslaan is geen slim plan. Want na een geskipte lunch heb je zo ontzettend veel honger, dat je nog voor het avondeten al de koelkast hebt geplunderd. En in zo’n eetbui kies je meestal niet voor een komkommerstaafje. Spreid je ontbijt, lunch, diner en 1 à 2 gezonde tussendoortjes daarom goed over de dag. Zo lever je je lichaam een mooie, constante energiestroom aan. Resultaat: een betere concentratie, een goed humeur en geen last van die vervelende energiedipjes in de namiddag!”

“Neem je maaltijden liefst telkens op hetzelfde moment, en spreid ze over 12 uur. Eet bijvoorbeeld na het avondeten niets meer: zo gun je je spijsvertering wat verdiende rust en kom je niet in de verleiding om voor de tv te snacken.”

Slim plan 6: denk al na over je jokers

“Dit is geen dieet. Er is dan ook geen enkel voedingsmiddel ‘verboden’. Kan jij je frietjes op vrijdag niet missen? Hoort bij zondagochtend een koffiekoek? Of drink je graag eens een glas wijn? Dat is helemaal oké. Onthoud de 80/20-regel: eet jij voor 80 procent van de tijd gezond, dan maken die overige 20 procent echt niets uit. Zet dus gerust af en toe je joker in en geniet dan ook zonder schuldgevoel van je extraatje. Wel slim: plan je jokers in. Zo kan je ernaar uitkijken, en zet je er ook niet ‘per ongeluk’ te veel in.”

