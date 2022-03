Je eet sushi al je hele leven verkeerd: “De rijst mag de sojasaus eigenlijk helemaal niet raken”

Een Leo of KitKat kun je simpelweg niet opeten door er in het wilde weg een hap in te zetten: dat doe je latje per latje. En een Oreo, daar eet je eerst een rondje van, om vervolgens de crème en dan pas het tweede rondje op te eten, toch? De Nederlandse Mara Grimm besloot enkele regels van die ‘eetiquette' in een boek te verzamelen, waarmee ze je leert hoe je voedingsmiddelen zoals een croissant, bitterballen of sushi lekkerder maakt door ze op de ‘juiste’ manier op te eten.

Bitterballen

Wie af en toe een apéroplankje bestelt op café heeft ongetwijfeld al wel eens bitterballen geserveerd gekregen met een satéprikkertje erin. Dat doet daarentegen niets aan hoé je die bitterbal proeft. Het is ooit bedacht zodat je de bal in één keer in je mond kunt stoppen zonder al te vettige vingers te krijgen. Helaas zijn bitterballen veel te zwaar voor zo’n simpel prikkertje, waardoor ze negen van de tien keer onderweg naar je mond toch nog in de mosterd vallen. Door de bitterbal in één keer in je mond te steken via een satéprikker, loop je ook nog eens een groter risico om je mond te verbranden.

Hoe haal je dan wel de meeste smaak uit die bitterballen? Pak ze met duim, wijs- en middelvinger van de schaal. Dip de onderkant in de mosterd of het andere dipje dat erbij geserveerd wordt. Hou de bal even in je hand en bijt vervolgens aan de bovenkant eerst een klein stukje van de korst af. Nu de bitterbal ‘open’ is, kan de vulling alvast afkoelen. Eet de afgekoelde bitterbal vervolgens in één keer op. Sta je op een receptie of borrel waar je veel mensen moet begroeten? Eet een bitterbal dan met je linkerhand: zo blijft je rechterhand schoon om handen te schudden.

Volledig scherm Bitterballen worden vaak geserveerd met een satéprikkertje, maar daardoor loop je meer risico om je mond te verbranden doordat je ze in één keer je mond inschuift of om de bitterbal onderweg naar je mond te verliezen. © Getty Images/Westend61

Camembert

De ronde kaas Camembert wordt vaak geserveerd in punten, maar veruit de meeste smaak zit in het midden van de camembert. Daarom mag je aan tafel nooit het uiterste puntje van de kaas afsnijden. Als je dat doet, snijd je namelijk in één keer het lekkerste stuk van de kaas weg. Beter snijd je lange, dunne plakjes vanaf de zijkant. Dat geldt trouwens ook voor brie en alle andere kazen die traditioneel gezien in een punt worden geserveerd.

Quote Snijd nooit het uiterste puntje van de Camembert, zo snijd je het lekkerste stuk van de kaas weg

Croissant

Eigenlijk is er maar één juiste manier om een croissant te eten. Je breekt er een bijtbaar stukje af en eet dat op. Snijd de croissant zeker niet doormidden: dat is uit den boze, het is geen pistolet. Aangezien een croissant voor dertig tot zeventig procent, afhankelijk van de bakkerij, uit boter bestaat is extra boter op die croissant overbodig. Wil je toch liever wat koude boter op je lauwwarme croissant omdat die zo heerlijk wegsmelt? Leg in dat geval eerst wat boter van het schaaltje op de rand van je bord, breek een stukje van je croissant af en doe daar met je eigen mes een beetje boter op. Besmeer de croissant zeker niet in één keer.

Valt over boter nog te twisten of die thuishoort op een croissant: over confituur is iedereen het eens. Confituur op je croissant is not done. Die smaak overheerst namelijk de subtiele zoetheid van de croissant zelf. Hetzelfde geldt uiteraard voor honing en choco. Waarom er in Frankrijk bij een petit déjeuner dan boter en confituur op tafel komen? Om op je baguette te smeren, niét voor op je croissant.

Volledig scherm Eetiquette? Zo eet je oesters, bitterballen en 99 andere klassiekers?. Mara Grimm croissant © Miguel Ybañez

Sushi

Sushi wordt negen van de tien keer niet op de juiste manier gegeten. Zonde, want daardoor gaan veel van de delicate smaken in de maaltijd verloren. Ten eerste is het niet de bedoeling om gember op je sushi te leggen. Die gember krijg je namelijk bij de sushi om je smaakpapillen te reinigen. Die eet je daarom beter tussen verschillende vissoorten door.

Hoe het dan zit met wasabi? Die wordt bij ons vaak driftig door de sojasaus geroerd, al is dat niet helemaal volgens het boekje. Hoe het dan wel moet? Leg met behulp van je stokjes een beetje wasabi op de sushi, pak de sushi vervolgens met je eetstokjes op en dip in de sojasaus. Maar let op: het is absoluut niet de bedoeling dat de rijst zich volzuigt met sojasaus. Sterker nog, het is zelfs beter dat de rijst de saus helemaal niet raakt. Bij nigiri sushi betekent dit dat je niet de rijst- maar de viskant in de sojasaus dipt. Dat gaat het makkelijkst als je de sushi op zijn kant legt en dan oppakt met stokjes. Bij maki dip je de zeewierkant in de sojasaus. Heeft de sushi-chef al wat saus op je sushi gedaan? Dan is hij al op smaak en is extra sojasaus eigenlijk overbodig.

Quote Het is niet de bedoeling om gember op je sushi te leggen, die is bedoeld om je smaakpapil­len te reinigen en daarom eet je die best tussen de verschil­len­de vissoorten door

En dan het belangrijkste: eet de sushi in één hap op en leg je eetstokjes tussen verschillende sushirolls altijd neer. Als je de stokjes lastig vindt, is het trouwens volledig geaccepteerd om sushi met je handen te eten, maar gebruik er zeker geen mes en vork voor. Pak je sushi van een gemeenschappelijke schaal? Draai dan altijd je eetstokjes om en pak de sushi met het deel dat niet met je mond in aanraking is geweest. Last but not least: misosoep eet je niet voor, maar na de sushi. Smakelijk.

Meer lees je in Eetiquette– Zo eet je oesters, bitterballen en 99 andere klassiekers is verschenen bij Uitgeverij Grimm (€14,99)

Lees ook: