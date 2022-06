Je bent wat je eet... of drinkt. “Smoothies of juices kunnen je energieniveau opkrikken" Expert tipt waar je best voor oplet als je ze zelf maakt

Reden nummer één om de wereld van juices en smoothies te ontdekken, is dat je op een makkelijke manier meer groenten en fruit aan je menu toevoegt. “Veel mensen denken dat ze genoeg groenten en fruit eten, maar meestal halen ze lang niet elke dag die vijf porties. Door smoothies en juices te drinken lukt dat wel probleemloos”, vindt Anna Santens. Noem een smoothie daarbij geen juice, of omgekeerd. “Een juice is een sap dat qua textuur en structuur vergeleken kan worden met water. Een smoothie is daarentegen meestal dikker van structuur, voller van smaak en iets romiger. In beide gevallen geldt wel: zorg dat groenten de basis zijn om er geen suikerbom van te maken.”

Quote Zorg dat groenten de basis zijn van een smoothie of juice zodat het geen suikerbom wordt. Anna Santens

“Juices kunnen door de voedingsstoffen voor meer energie zorgen”, aldus Anna. “Zeker als je groenten en fruit gaat juicen in plaats van uitpersen, omdat alle mineralen, vitaminen en micronutriënten intact blijven. Dat helpt trouwens ook om een stralende huid te krijgen, of gewoon om je humeur te boosten”, gaat ze verder. Al zet ze graag de puntjes op de 'i’ wat de juices betreft. “Het gaat hier niét om een detox of over maaltijdvervangers: de juices zijn aanvulling op wat je eet. Aan diëten doe ik niet mee. Regeltjes omtrent eten zijn trouwens niet bevorderlijk voor je mindset. Je kan beter focussen op wat je wél wil doen voor je gezondheid, dan op wat er allemaal niet kan. Ik volg bijvoorbeeld de 80/20-regel. 20 staat voor alle ‘extraatjes’ waar je zin in hebt. Die overige 80 procent eet ik gezond. En dat werkt.”

Volledig scherm Juices en smoothies kunnen volgens Anna Santens helpen om méér groenten en fruit binnen te krijgen doorheen de dag. "Ze zijn niét bedoeld als vervanger voor maaltijden, je hebt eten nodig om alle essentiële voedingsstoffen binnen te krijgen." © The Fresh Light

Blenden voor beginners

Verse juices zien er altijd zo lekker uit door hun felle kleuren in het koelschap van de supermarkt, maar hoe maak je ze zelf? “Investeer om te beginnen in een toestel dat bij jou past. Een slowjuicer is geen fruitpers. Je herkent dit soort toestel aan het sap en de pulp die netjes van elkaar gescheiden worden. Heb je niet veel tijd, kies dan een toestel dat makkelijker schoon te maken is. Test het voor de eerste keer eens uit in het weekend wanneer je tijd hebt om wat te experimenteren.”

Smoothies zijn het makkelijkst om mee te starten volgens Anna. “Je hebt er alleen een blender of staafmixer voor nodig. Dat heeft iedereen in huis. Bij een smoothie zit er altijd nog extra vocht in: je voegt water, (plantaardige) melk en/of yoghurt toe. Het voordeel is dat alle vezels mee in de mix zitten, maar er verdwijnen iets meer vitaminen dan bij een juice, omdat alles aan een hogere snelheid gemalen wordt. Een tip voor een lichtere smoothie: vervang banaan eens door courgette of bloemkool. Op die manier krijg je bij het ontbijt bijvoorbeeld ook al makkelijk groenten binnen. Smoothies drink ik dan het liefst, maar ze zijn evengoed ideaal als vieruurtje of voor en na het sporten. Ideaal op warme dagen, al maak je het drankje best niet ijskoud: dat is niet goed voor je maag en je milt.”

Veelgemaakte fouten

Om een lekkere juice te maken heb je om te beginnen al de juiste ingrediënten nodig. “Zorg dat je alles in huis hebt, dat verhoogt de motivatie om er in te vliegen. Kies voor kraakverse groenten en fruit. Een verlepte stengel selder kan je beter kwijt in een soep dan in een juice. Voor smoothies is bevroren fruit een optie, voor juices raad ik eerder vers fruit aan. Op je boodschappenlijst zet je standaard gember, verse spinazie, citroen, komkommer, appel, banaan en verse kruiden zoals munt of basilicum. Met die ingrediënten kan je allerlei lekkere combinaties maken. Zelf ben ik fan van heel groene juices: de chlorofyl in die groene groenten is een echt powermiddel voor je lichaam. De juices zijn trouwens ook lekker als mocktail op een zomers feestje.”

Quote Kies voor kraakverse groenten en fruit. Een verlepte stengel selder is geschikter om in soep te verwerken dan in smoothies. Anna Santens

Alle ingrediënten in de juicer en blenden maar, of is het minder makkelijk dan dat? “Ik heb al veel zien mislopen. Wees vooral niet bang om fouten te maken: het is een leerproces. Stop ook geen onnodig schil- en snijwerk in het maken van je juice. Gewoon logisch nadenken: fruit zoals ananas, mango of kiwi moet je schillen, wortel, komkommer of appel niet. Een andere valkuil is dat je in het begin zo enthousiast bent dat je te veel en te snel van je juice drinkt. Drink liever drie glazen verspreid over de dag. Drink ze met aandacht en terwijl je even zit, zodat je jezelf bewust bent van wat je drinkt. Dat heeft een impact op hoe je lichaam het verteert. Leg tot slot je lat niet meteen te hoog: een juice met drie ingrediënten is al een mooi begin en het hoeft niet elke dag. Drukke ochtendrush? Maak dan gewoon een paar minuten tijd om bewust adem te halen, ook dat is goed voor je energieniveau.”

Om de dag te starten: een gembershot

“Ik maak meestal een grote hoeveelheid en juice een groot stuk gember. Je kan dit gemakkelijk bewaren in een glazen bokaal in je koelkast. Zo heb je elke ochtend je gembershot bij de hand. Waarom ik dit altijd drink? De gezondheidsvoordelen van gember zijn eindeloos. Het kalmeert je maag, ondersteunt je spijsvertering, boost je immuunsysteem en werkt ontstekingsremmend. Door die combinatie zorgt het voor meer energie. Je voelt je niet alleen beter na het drinken ervan, maar je bent meteen ook wakker. Juice de gember en citroen en voeg daarna eventueel cayennepeper en ahornsiroop toe.”

Gembershot Volledig scherm Juiced by Anna © The Fresh Light Ingrediënten • 3 cm verse gember

• ½ citroen

• optioneel: snufje cayennepeper en 1 tl ahornsiroop Zo maak je het Blend alle ingrediënten Tip van Anna: “Ik maak meestal een grote hoeveelheid en juice een groot stuk gember. Je kan dit gemakkelijk bewaren in een glazen bokaal in je koelkast. Zo heb je elke ochtend je gembershot bij de hand.”

Sapje voor een stralende huid: avocado, banaan en mango

“Mango bevat zowel vitamine A, B2, C en E als ijzer. Kortom, alles wat je huid verbetert. Avocado’s staan dan weer bekend om hun voedende eigenschappen en bevatten meer dan twintig vitamines, mineralen en essentiële vetzuren die uiterst doeltreffend zijn tegen huidveroudering en een droge huid. Ze zijn rijk aan vitamine E, die dankzij haar antioxiderende eigenschap erg doeltreffend is. Daarnaast vind je in een avocado ook vitamine A, die helpt om de cellen van je huid te herstellen.”

Smoothie van avocado, banaan en mango Volledig scherm Juiced by Anna © The Fresh Light Ingrediënten • 1 bevroren banaan

• 1 avocado

• 200 ml plantaardige melk

• ½ kop bevroren mango

• 1 groot handvol spinazie

• 1 tl vanille Zo maak je het Blend alle ingrediënten

De mood booster: boerenkool

“De voordelen van een sapje met citrusvruchten, spinazie en boerenkool? Citrusvruchten (zoals citroen) verminderen mentale stress en neerslachtigheid. Spinazie bevat dan weer mangaan en magnesium, stoffen die beiden een rol spelen in het herstellen van depressies. Boerenkool, spinazie, appel en citroen zijn bovendien rijk aan alle vitaminen en mineralen die je stemming kunnen bevorderen. Het is ook een bommetje van magnesium, vitamine C, bètacaroteen en ijzer. De combinatie van al die ingrediënten, rijk aan ontelbare voedingsstoffen, maakt van dit drankje een echte happy mood juice.”

Happy juice Volledig scherm Boerenkool juice voor een happy mood © The Fresh Light Ingrediënten • 4 blaadjes boerenkool

• 1 handvol spinazie

• 1 appel

• 4 stengels selder

• 1 citroen

• 1 handvol verse bladpeterselie Zo maak je het Blend alle ingrediënten.

Juiced By Anna van Anna Santens verschijnt bij Borgerhoff & Lamberigts

