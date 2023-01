“Je bent beter af met een plakje kaas of gedroogde ham dan met salades vol mayonaise”: Sandra Bekkari deelt 6 tips voor een ‘broodje gezond’

Dag 8Dat een belegd broodje niet het meest gezonde middagmaal is, weet je ondertussen wel. Maar kan je zo’n broodjeslunch ook wat pimpen zodat die toch wat gezonder is? Op dag 8 van de ‘Start Gezond’-challenge tipt HLN)chef Sandra Bekkari in 6 stappen hoe je in de broodjeszaak een slimme keuze maakt. “Grijp niet naar dat broodje als troostende gemakkelijkheidsoplossing.”

Tip 1. Doe ‘helft-helft’

“Er liggen wel wat ‘excuusgroentjes’ op, maar een echt ‘broodje gezond’ kan je een typische smos meestal niet noemen. Ondertussen weet je het al: groenten zijn de basis van een gezonde maaltijd en niet enkel de garnituur. Probeer dus op allerlei manieren extra groenten bij en op dat broodje te smokkelen. Vraag om te beginnen of ze je broodje boordevol salade en groenten willen leggen, en bestel meteen ook een side salad en/of soep. Zo wordt die broodjeslunch al een stuk evenwichtiger.”

“Ook wanneer je zelf je boterhammen meebrengt, maak je er een gewoonte van om altijd een stevige portie groenten te voorzien bij je lunch. Al is het een snel bakje snoeptomaten of radijsjes uit de supermarkt. Bonus: als je meer groenten eet, eet je natuurlijk ook minder van de rest. Vraag dus even na of je ook een half (bruin of volkoren) broodje kan bestellen.”

Tip 2. Wat mag erop?

“Bereide vleeswaren en salades tjokvol mayonaise zijn niet de beste keuzes. Dan ben je beter af met een plakje kaas of wat gedroogde ham. Gerookte zalm is ook een gezondere optie, net als een portie hummus. Of zo’n volkorenbroodje ‘caprese’ met mozzarella, tomaat en extra veel rucola: ook lekker en puur.”

Tip 3. Mayonaise of boter?

“Als je er niet mee overdrijft, kan een beetje mayo heus geen kwaad. Hetzelfde geldt voor boter: alles kan, maar met mate. Maar kijk liever naar het totaalplaatje. Wat ligt er nog op dat broodje? Heb je die boter of mayonaise écht nodig, of kan het ook wel zonder? Je vindt me niet zo vaak in een broodjesbar, maar als ik er zou staan, zou ik bovenop een royale portie sla en groenten geen mayo, maar wel een scheutje olijfolie vragen. Dat is superlekker.”

“Extra vierge olijfolie is de basisolie in de Sana-keuken. Ze is lekker, rijk aan gezonde vetzuren, goed voor hart- en bloedvaten en zit ook nog eens boordevol antioxidanten. Het is een uitstekende bron van gezonde vetten, en gezonde vetten heb je nodig voor de opname van vetoplosbare vitamines. Bovendien geven ze je lang een voldaan gevoel. Let natuurlijk wel op de hoeveelheid: ook gezonde vetten eet je met gezond verstand.”

Tip 4. Een wrap of een broodje?

“Zelf zou ik voor de wrap gaan. Een wrap is niet alleen heel dun, je kan er ook makkelijk een pak meer groenten tussen stoppen. Nog beter is de volkoren variant, want extra vezels zijn altijd een goed idee. Eet ook bij je groenterijke wrap een kom soep of vul op een andere manier aan met extra groenten.”

Tip 5. Bedenk een ander ‘back-up-plan’

“Had je geen tijd om thuis een gezonde lunch in te pakken, dan zijn er natuurlijk ook nog andere opties dan een belegd broodje. Koop snel wat ingrediënten als sla, avocado, feta, tomaat, rucola, gerookte zalm of mozzarella in de winkel en mix tot een salade. Handig: bewaar peper en zout, een lekkere fles olijfolie en balsamicoazijn op het werk, om lekker af te kruiden.”

“Als je weet dat het krap wordt om elke ochtend een gezonde lunch te maken, kan je ook samenwerken met je collega’s. Breng om de beurt een lekkere lunch mee om met z’n allen te delen.”

Tip 6. Vraag je af waarom je zin hebt in dat broodje

“Eet je eens een keertje een smos preparé omdat je een superdrukke voormiddag had en hunkert naar comfortfood? Niet erg! Zet je joker in, voeg waar je kan extra groenten toe en geniet ervan. Kijk alleen uit dat je - zeker in drukke periodes - niet elke dag opnieuw naar dat broodje grijpt als troostende gemakkelijkheidsoplossing.”

“Het is niet toevallig dat je, net wanneer de stress hoog zit of je moe bent, meer zin lijkt te hebben in koolhydraatrijk ‘troostvoedsel’. Koolhydraten geven je namelijk tijdelijk een goed gevoel. Wanneer je ze eet, maakt je lichaam meer serotonine aan. Weet dat je dat serotoninepeil ook op andere manieren kan opkrikken. Met beweging, en dag- of zonlicht bijvoorbeeld. Dus wat dacht je van een wandeling naar de supermarkt voor wat gezonde ingrediënten?”

