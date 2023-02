Italiaanse keuken is niet meer de populairste ter wereld. Deze gerechten stoten pizza en pasta van de troon

Deel je ook regelmatig foto’s van wat je eet op Instagram? Dan droeg je zonder dat je het wist mee bij aan een onderzoek van The Bucketlist Company, dat zich afvroeg welke internationale keukens het populairst zijn op sociale media. Ze analyseerden alle foodposts op Instagram, TikTok en Reddits om erachter te komen. Van de Italiaanse tot Belgische of Franse: welke duikt op nummer één op in de top 10?

Het Britse reisbureau The Bucketlist Company vroeg zich af over welke internationale gerechten we het meest schrijven op sociale media. Het speurde op TikTok, Instagram en Reddit naar de meest gebruikte hashtags per keuken per maand én combineerde die cijfers met data van Ranker.com, die inzicht geven in hoe vaak we wereldwijd die posts opzochten, bekeken, liketen en deelden in 2022. De analyse geeft weer welk land op dit moment de populairste smaken aanbiedt.

Instagram vs. TikTok

Na die grondige research kwamen niet de Italiaanse pasta of pizza of onze Belgische frietjes op een eerste plek terecht: wél de Koreaanse keuken. Als je actief bent op sociale media én regelmatig de foodtrends wat in de gaten houdt, dan komt de nummer één van de top 10 populairste keukens waarschijnlijk niet als een verrassing: De Koreaanse keuken.

Hoewel de Italiaanse keuken zijn troon moet afstaan, staan ze nog steeds op een mooie, tweede plaats. Belangrijke kanttekening: de verschillen tussen de koplopers zijn sterk afhankelijk van de bron waar de gegevens uit komen. Zo zouden we bijvoorbeeld een heel andere ranglijst krijgen als we alleen maar kijken naar het aantal hashtags op Instagram: daar zijn Italiaanse gerechten nog altijd twee keer zo populair als de Koreaanse. Maandelijks worden ze op dat platform ook veel meer opgezocht. Op TikTok zie je het tegenovergestelde: daar krijgen bibimbap, kimchi, heottok of barbecue dubbel zoveel views in vergelijking met Italiaanse specialiteiten én worden ze opvallend vaker ‘geweldig’ bevonden.

Top 10 populairste keukens volgens Instagram, TikTok en Reddit 1. Koreaans

2. Italiaans

3. Mexicaans

4. Japans

5. Indisch

6. Chinees

7. Thais

8. Vietnamees

9. Filipijns

10. Turks

Aziatische keuken in opmars

Wat valt op? Aziatische landen bekleden de meeste plaatsen. Ze behalen die score onder andere door de vele views op TikTok: Korea mocht er in 2022 rekenen op 14 miljard views, China op 12,4 miljard views en Indië op 7 miljard views. Italië en Mexico haalden de kaap van 7 miljard niet. In januari gaf trendwatcher Saskia Neirinckx al aan dat specifieke Aziatische gerechten dankzij TikTok erg vaak viraal gaan. “De korte filmpjes zorgen voor duidelijke instructies, wat aanzet om ze te delen op andere platformen, zoals Instagram. Zo komt die content tot bij ons”, aldus de PR-specialist.

Volledig scherm Kimchi © Getty Images

Welke Koreaanse gerechten zijn de moeite waard om te proberen?

Wat zijn naast tteokbokki nog smaakvolle gerechten? Dé Koreaanse klassieker is kimchi: gefermenteerde kool. Het klinkt misschien niet meteen als iets wat lekker is, maar wie het proeft moet van gedachten veranderen. Kimchi smaakt pittig, krokant en sappig tegelijkertijd. Tijdens de lockdown gingen veel mensen ermee aan de slag, goed voor heel wat posts op sociale media van kimchi in weckpotten. Ook bulgogi (Koreaans gemarineerd rundvlees), gefrituurde kip en bibimbap (gemixte rijst met groenten en ei) zijn ontzettend populair.

Zin om te proeven, maar niet zo thuis in de keuken of gewoon geen tijd? Geen nood. In Vlaanderen zijn de Koreaanse restaurants en takeaways de voorbije jaren als paddenstoelen uit de grond geschoten. Bokki in Antwerpen is daar maar één voorbeeld van. In Gent reserveer je best tijdig voor Steamy Windows of Hey Joo bijvoorbeeld, en in Brussel schuif je aan tafel bij het populaire all-you-can-eatrestaurant Itaewon. Gegarandeerd een verrassende afwisseling op afhaalchinees of een Turkse kebab.

