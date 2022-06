Isabeau (35) geeft wekelijks 235 euro uit aan eten: “Als lunch drink ik standaard een shake, puur functioneel, om de dag door te komen"

Iedereen vult de vraag “wat eten we vandaag” anders in, en bij HLN Eten kijken we graag mee in de koelkast en portemonnee van iemand anders ter inspiratie. Deze week deelt Isabeau (35) haar eetbudget en -gewoontes. Door haar drukke job probeert ze zo efficiënt mogelijk te koken en eten. “Ik ben niet heel goed georganiseerd, maar probeer niet in de val te trappen van de snelle broodjes aan het tankstation”, vertelt ze. Hoe pakt ze dat aan?