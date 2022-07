Is zwemmen meteen na het eten echt gevaarlijk?

Pia Weg van de Amsterdamse Reddingsbrigade prent het haar leerlingen ook altijd in: zwem niét meteen nadat je een zware maaltijd hebt verorberd. “Een bakje yoghurt vlak voor je gaat zwemmen, kan perfect. Maar iets zwaars zoals vlees met aardappelen en saus beter niet. Heb je net een zware maaltijd op, wacht dan het liefst zelfs minstens een uur”, stelt ze. “Doe je dat niet, dan bestaat het risico op buikpijn of krampen in armen of benen. Als je dan geen goede zwemmer bent en er is niemand in de buurt om je te helpen, kan je verdrinken. Al moet ik toegeven dat we het zelf nog nooit hebben meegemaakt", sluit ze af.

Verteren én zwemmen als lichamelijke activiteit

Wat de Reddingsbrigade vertelt, vertelde je leerkracht op school of je ouders je ongetwijfeld ook, maar vanwaar komt die aanname? En als er nog nooit écht iemand gered moest worden door het zwemmen na het eten, is die waarschuwing dan wel terecht? Al in 1908 werd voor het eerst vermeld dat je beter kan wachten, maar niemand weet op wat voor basis die stelling toen werd verspreid. “En er zijn ook talloze nuances aan te brengen bij deze bewering”, steekt cardioloog David Haitsma van ­HartKliniek van wal. “Een jonge zwemmer kan anders reageren op de combinatie van een lunch en een duik dan bijvoorbeeld een oudere persoon. Ook zwemervaring kan een rol spelen.”

Quote Het kan risico’s met zich meebrengen om met een warm lichaam dat aan het verteren is en een volle buik in koud water te springen. David Haitsma

“Met een warm lichaam en een volle buik in koud water springen, brengt sowieso de nodige risico’s met zich mee”, vervolgt hij. Wanneer je net hebt gegeten, is je lichaam namelijk volop bezig met verteren. Dat gaat moeilijk samen met zwemmen, omdat deze inspanningen beide veel energie van je lichaam vragen. “De doorbloeding van je darmen is na het eten beter dan die van je spieren, waardoor je duizelig en misselijk kan worden. Ook krampen of steken in je zij behoren tot de mogelijkheden. Omdat je slapper wordt, is het vervolgens moeilijker om boven water te blijven, iets wat weer afhangt van hoe ervaren je bent als zwemmer.” In bijzondere gevallen kunnen de bloedsuikerwaarden veel te laag worden, met een verlaagd bewustzijn tot gevolg, en een grotere kans op hartritmeverstoringen of zelfs een hartinfarct.

Wetenschappelijk bewijs?

Hoewel het zo lijkt alsof het klopt, bestaat er geen wetenschappelijk bewijs voor deze aanname. In 1968 werd er een studie uitgevoerd waarbij wetenschappers zo'n 24 zwemmers zeer stevig lieten ontbijten, om hen vervolgens verschillende tijdstippen toe te wijzen om baantjes te trekken. Ongeacht hoelang ze wachtten tot ze het bad indoken: niemand ervoer kramp, steken of misselijkheid. Ook het Amerikaanse Rode Kruis publiceerde recent dat er geen wetenschappelijk bewijs voor bestaat.

Quote Koffie of bonen die je darmen in de war brengen, zijn bijvoor­beeld een minder goed idee vlak voor het zwemmen.

Dat betekent natuurlijk niet dat je al de adviezen en risico’s van de cardioloog zomaar de wind in moet slaan. “De risico’s zijn er wel degelijk, maar dat geldt evengoed voor bijvoorbeeld trampolinespringen na een maaltijd", duidt hij. “Met rusten na het eten is dat risico gemakkelijk te vermijden. Zo simpel kan het zijn.” Ook is het geen goed idee om kazen of een (room)ijsje te eten voor het zwemmen, omdat dat je spijsvertering kan vertragen. Dranken met koolzuur laat je ook beter staan, omdat die je sowieso al een opgeblazen gevoel of kramp kunnen bezorgen, net als koffie of bonen die je darmen in de war sturen.” Verder kan je dus met een gerust hart het bad induiken nadat je een bord paella verorberde, al let je best wel op met hoé intens je sprong is.

