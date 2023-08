In de zomer snakken we vaak naar een ijsje om af te koelen. Veel mensen die letten op hun lijn hebben dan de neiging om voor sorbetijs te gaan omdat dit gezonder zou zijn. Maar heeft dat wel zin? Is sorbetijs echt gezonder dan roomijs, of maken we dat onszelf alleen maar wijs? Diëtist Michaël Sels legt het ons uit.

“Een sorbetijsje is eigenlijk een soort smoothie waar siroop of suikerwater aan wordt toegevoegd voor het wordt bevroren”, steekt Michaël van wal. “Doordat het geheel geen vet bevat, maar enkel suikers, telt het ijsje minder calorieën dan roomijs. Eén gram vet is in sorbet goed voor zo’n 9 calorieën, terwijl één gram suiker er ‘slechts’ 4 heeft. Bij roomijs zit je al snel aan 100 kilocalorieën voor één bolletje, bij een sorbet mag je ongeveer de helft rekenen.”

“Maar let op”, waarschuwt de diëtist. “Geen van beide varianten is bevorderlijk voor de gezondheid. Of het nu gaat om extra suikers of vetten: het blijven altijd calorieën zonder veel voedingswaarden. Zeker als je weet dat 1 op de 2 Belgen kampt met overgewicht.” Al is dit alles heel merk- en productafhankelijk. “De ijsvariant van een Mars of Snickers heeft 150 calorieën, wat een pak minder is dan de ‘gewone’ Mars- of Snickers-repen. Bij een McFlurry zit je echter al snel aan 450 calorieën. Eet ijsjes dus niet voor je gezondheid, wel omdat ze gewoon superlekker zijn.”

Je kan een sorbet gezonder maken door zelf aan de slag te gaan. Als je het aandeel fruit verhoogt, haal je de suikers uit een natuurlij­ke bron.

DIY-alternatieven

Je kan een sorbet wel gezonder maken door zelf aan de slag te gaan. “Als je het aandeel fruit verhoogt, haal je de suikers tenminste uit een natuurlijke bron in plaats van uit de aanwezige siroop.” Bovendien kunnen veganisten en mensen met een prikkelbare darm of een lactose-intolerantie met een gerust hart een sorbet bestellen, terwijl dat bij roomijs iets moeilijker ligt. “Dan moet je al opletten dat je een plantaardige variant vindt – bijvoorbeeld op basis van soja. Maar ook die zijn meestal dubbel zo calorierijk als sorbets.”

Nog lager in energie in vergelijking met sorbet is het geliefde waterijsje. “Zo’n Calippo of een raket is eigenlijk niets meer dan bevroren limonade of cola. Doordat zo’n waterijsje wel 10 keer kleiner is dan een flesje frisdrank, bevat het amper 40 calorieën”, weet Michaël. “Er bestaan trouwens ook suikervrije varianten van deze ‘bevroren frisdrank.’”

Melkijs

Ben je geen fan van sorbet of waterijsjes, maar wil je toch op je gewicht letten? “Dan kan je roomijs vervangen door melkijs”, beveelt Michaël aan. “Deze variant is met 2,5 procent vet in plaats van 8 procent iets magerder, wat meteen ook de reden is waarom het iets minder goed wegsmelt op de tong.” Vergelijk maar eens het Icy Melkijs van Ijsboerke met zijn klassieke variant.

Wat tot slot ook erg ‘in’ is momenteel: de ‘Nicecream’. Bevroren fruit gemixt tot een ijsstructuur. “Deze ijssoort bestaat voor 100 procent uit fruit, terwijl een sorbet wettelijk gezien maar 15 procent fruit moet bevatten”, vertelt de UZA-diëtist. Een pak gezonder dus én vaak ook smeuïger. “Amper 10 procent van de Belgen eet genoeg fruit, en dan werkt een bolletje Nicecream wel een stuk motiverender dan een simpele appel. Doordat deze ijsdrank daarnaast boordevol vruchtvezels zit, heb je sneller een verzadigd gevoel.” Een echte win-win. Maar ongeacht welk ijsje je ook kiest: laat het vooral smaken.

Volledig scherm Nicecream is een gezondere variant van een sorbet. © Shutterstock

