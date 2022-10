Is het normaal dat je urine of stoelgang rood kleurt als je rode bieten eet?

Oktober en november is traditioneel het hoogseizoen van de rode bieten. “Eet ze maar op, want ze zijn gezond”, hoor je vaak als argument om ze toch op het menu te zetten. Toch valt de groente door zijn sterke aardesmaak niet bij iedereen in de smaak. Hoe gezond is de rode biet dan echt? En is het normaal dat je urine rood kleurt als je rode biet eet? Diëtiste Sanne Mouha legt uit.

“Ik kan volledig beamen dat rode bieten heel gezond zijn”, vertelt diëtiste Sanne Mouha. “Ze bevatten verschillende goede stoffen zoals vitaminen, mineralen, en de bio-actieve stof anthocyaan. Ook zitten ze boordevol vezels. Zo krijg je er een goed gevuld gevoel van in je maag. Daarnaast vind je ook een grote hoeveelheid nitraten terug in rode bieten. Deze stof wordt in het bloed omgezet in stikstofmonoxide. Dit zou voor een betere doorbloeding van de spieren zorgen, waardoor er meer zuurstof tot bij de spieren geraakt. Want hoe gemakkelijker er zuurstof bij de spieren geraakt, hoe langer we die inspanning kunnen volhouden. Iets wat erg handig is voor topsporters.”

Quote Bij wielren­ners en hardlopers wordt rode biet ook wel eens ‘natuurlij­ke doping’ genoemd. Een half longdrink­glas zou je sportpres­ta­ties kunnen verbeteren. Sanne Mouha

De volledige rode biet of bietensap?

Rode biet wordt daarom onder wielrenners en hardlopers ook wel ‘natuurlijke doping’ genoemd. Vooral het rode bietensap is populair bij sporters. Een half longdrinkglas met het rode sap zou volgens onderzoek al voldoende zijn om je sportprestaties te verbeteren. “Dat effect hangt echter af van persoon tot persoon”, nuanceert Sanne. “Dat is bij iedereen anders.”

Om de échte gezondheidsvoordelen van rode biet te ervaren, raadt de diëtiste aan om de groente in zijn geheel te verwerken in gerechten. “In rode bietensap worden namelijk veel essentiële stoffen zoals vezels weg gemixt of geperst. Als je kiest voor de rauwe of voorgekookte bieten in zijn geheel, krijg je meer van die stoffen binnen. Voorgekookte bieten bevatten iets minder vitaminen door het feit dat ze gekookt zijn, maar dat is niet iets waar je van wakker moet liggen. Je moet er bij voorgekookte bieten wel op letten dat er geen extra suiker of zout aan is toegevoegd. Want dat is weer iets ongezonder.”

Quote Die aardesmaak van rode biet komt door dezelfde organische verbinding die de geur van een regenbui na een lange periode van droogte veroor­zaakt. Sanne Mouha

De toegevoegde suiker die je soms in de ingrediëntenlijst ziet staan, zal ongetwijfeld iets te maken hebben met de typische smaak van rode bieten. Veel mensen vinden dat rode bieten naar aarde smaken. Dat komt omdat de groente het bestanddeel geosmine bevat. Een organische verbinding die ook verantwoordelijk is voor de typische geur aan een regenbui na een lange periode van droogte. “Gelukkig doet een beetje citroensap wonderen”, zegt Sanne. “Het neemt de smaak weg, en zorgt bovendien voor een mooiere kleur. Ook kan je de rode biet altijd verwerken met andere groenten. Je kan het in een salade steken, het stoven of bakken met andere groentjes. Er zijn zo veel manieren om de smaak te maskeren.”

Roze stoelgang

Rode bieten zijn dus gezond én gebruiksvriendelijk. Er is alleen één klein nadeel aan verbonden. “Als je er een grote hoeveelheid van eet en niet voldoende knabbelt, kan je roze urine of stoelgang krijgen”, vertelt de diëtiste. “Dit fenomeen staat ook wel bekend als ‘beeturia’. Het heeft te maken met het feit dat je lichaam de kleurstoffen niet volledig verwerkt. Dat is het geval als je grote stukken hebt ingeslikt of een grote portie hebt gegeten. Gelukkig is dit verschijnsel helemaal niet gevaarlijk en kan je dus met een gerust hart rode bieten blijven eten.”

