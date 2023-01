Is het lightproduct altijd gezonder? Diëtiste test 10 gewone en lightvarianten en haalt er de beste uit: “Hier maakt het écht verschil”

In de supermarkten kan je niet naast het lightaanbod kijken, maar wat is light precies? En is het automatisch een gezondere keuze? Diëtiste Sanne Mouha vergelijkt 10 populaire voedingsmiddelen in de light- en originele versie, van kaas tot frisdrank en worstjes. Bij elk product duidt ze waarom welke variant een betere keuze is. “Kies van dit ingrediënt de versie die je het lekkerst vindt, want hier maakt het geen verschil.”