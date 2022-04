Is het gezond om te sporten op een nuchtere maag?

Veel mensen trekken al voor dag en dauw hun sportschoenen aan om op nuchtere maag te kunnen trainen. Maar verbetert een ochtendloopje of krachttraining zonder eerst te eten ook de sportprestaties? En is dat wel gezond? Sportvoedingsdeskundige Piet De Pauw zet de voor- en nadelen naast elkaar. “Nuchter sporten heeft voor amateursporters niet hetzelfde effect als voor topsporters.”

Vanwaar komt het idee dat jezelf voor het ontbijt in het zweet werken beter is dan na de yoghurt of boterhammen? “Dat idee leeft overal”, gaat De Pauw van start. “Onder andere op de populaire sportapp Strava zie je voortdurend verschijnen dat mensen nuchter gaan trainen om hun vetverbranding te ‘boosten’. Veel sporters voelen zich er gewoon goed bij om al zo vroeg op de dag actief te zijn. Het sportmoment biedt als het ware een soort dopamineshot voor de rest van de dag.” Het is ook makkelijker om ‘s ochtends vroeg te gaan sporten voor iedereen wakker is, volgens De Pauw. “Je moet je dag niet meer volledig omgooien om er nog een training tussen te krijgen, wat zeker voor mensen met kinderen relevant kan zijn.”

Vetverbranding

Voor de mindset maakt het nuchter sporten dus een verschil uit, maar hoe zit het dan met de vetverbranding? “Mensen denken dat het voordelig is om te trainen met een lagere beschikbaarheid aan koolhydraten,” vervolgt hij. “Toch ga je niet meer vet verbranden op een nuchtere maag tegenover wanneer je wél ontbeten hebt voor het sporten.”

Quote Door te veel en te lang nuchter te sporten, worden de bouwstenen van je spieren aangespro­ken, waardoor je roofbouw pleegt op je lichaam Piet De Pauw

Integendeel er zijn zelfs enkele gevaren aan verbonden. Als je in de periode voor en tijdens je training afziet van het eten van koolhydraten, kan dat op termijn je immuniteit onderdrukken,” waarschuwt de sportvoedingsexpert. ‘Hierdoor ga je sneller allerlei kwaaltjes oplopen.” Ga je bovendien te veel en te lang sporten zonder dat je voldoende voedingsstoffen binnen hebt? “Dan worden je aminozuren aangesproken - de bouwstenen van de spieren - en pleeg je eigenlijk roofbouw op je lichaam. Niet voor niets mag een sporter volgens de officiële richtlijnen maar 2 keer per week en maximum een anderhalf uur per training op nuchtere maag trainen.”

Nog meer dan roofbouw, moeten sporters in eerste plaats opletten voor ‘bingegedrag’. “Sommige mensen gaan extreem veel eten na zo’n nuchtere sportsessie, wat natuurlijk een averechts effect heeft. Eet na een vroege training altijd een gezonde maaltijd met voldoende koolhydraten.” Met lege maag gaan lopen of fietsen, biedt dus niet per se gezondheidsvoordelen in vergelijking met de ‘gewone’ work-out. Tenzij je misschien een topsporter bent of kampt met insulineresistentie.”

Volledig scherm Voor gewone, recreatieve sporters is het toch een beter idee om al iéts te eten voor hun training 's ochtends, voor topsporters en mensen met een insulineresistentie ligt dat anders. © Getty Images

Topsporters of mensen met insulineresistentie

Voor topsporters of mensen met een insulineresistentie kan nuchter sporten dus andere effecten hebben op je lichaam dan bij een recreatieve sporter. “Vaak nuchter trainen verandert niets aan je energieverbruik, maar wel aan de manier waarop je lever brandstoffen in het lichaam vrijzet,” vertelt onze expert. “Doordat je lijf op die nuchtere momenten geen koolhydraten op vooraad heeft, gaat het immers op zoek naar andere brandstoffen. Daarbij zal je lever de aanwezige vetten in het lichaam aanspreken om deels glucose of suiker aan te maken.” Via sportsessies op een lege maag train je je lever dus onbewust in het vormen van glucose op een alternatieve manier. “Wanneer een topsporter op een wedstrijd uitgeput geraakt, kan zijn lever gaan ‘terugvallen’ op dit speciale noodmechanisme.” De marge om in bepaalde intensieve situaties glucose vrij te zetten, is echter veel te klein om er ook als hobbysporter van te kunnen profiteren.

Quote De marge om van nuchter sporten als hobbyspor­ter te kunnen profiteren is te klein, alleen topspor­ters kunnen er baat bij hebben tijdens een wedstrijd Piet De Pauw

Ook voor niet-actieve mensen die kampen met insulineresistentie kan nuchter trainen wél een serieuze meerwaarde betekenen. “Deze bevolkingsgroep loopt een ernstig risico om diabetes type 2 te ontwikkelen en grotendeels op medicatie aangewezen te zijn.” Sporten op een lege maag kan deze patiënten helpen om hun spiercellen opnieuw gevoeliger te maken voor insuline en zo hun suikerhuishouding opnieuw op orde te krijgen.” Voor het ontbijt aan lichaamsbeweging doen is voor deze groep dus dé manier bij uitstek om suikerziekte te voorkomen? “Absoluut,” bevestigt Piet. “Dokters zouden hen sporten op een nuchtere maag moeten voorschrijven. Maar een amateursporter zonder insulineproblemen? Die mag met een gerust hart van zijn ontbijt genieten voor hij zijn beste beentje voorzet!”

