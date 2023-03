Is het gevaarlijk om kauwgom door te slikken? Bio-ingenieur vertelt wat er precies in je lichaam gebeurt

Sinds kort kan je in de Colruyt een erg speciale kauwgom kopen: True Gum. Een kauwgom die geen synthetisch rubber en geen plastic bevat. Maar kan je die dan wel zonder problemen doorslikken? En blijft de klassieke kauwgom echt zeven jaar in je lichaam plakken? We vroegen het aan bio-ingenieur Tara Grauwet (KU Leuven).

Iedereen eet op tijd en stond weleens kauwgom, maar weinigen onder ons zullen die durven door te slikken. Vooral omdat we vaak te horen krijgen dat dit absoluut not done is. In Denemarken waren vier vrienden geschokt toen ze ontdekten dat hun favoriete kauwgom werd gemaakt met hetzelfde materiaal als autobanden en lijm. Het synthetisch rubber in kauwgom bevat namelijk plastic bestanddelen zoals polyethyleen.

De vier vrienden besloten daarom om zelf actie te ondernemen, en hun eigen milieuvriendelijke kauwgom op de markt te brengen. Na jaren van research en testen, vonden ze volgens hen de perfecte basis voor hun plasticvrije kauwgom: chicle, oftewel het sap van een Latijns-Amerikaanse boom. Zo leidde de ontdekking tot het idee van ‘True Gum’, een plasticvrije kauwgom. Is die dan echt veiliger om door te slikken dan gewone kauwgom?

Is het gevaarlijk om kauwgom door te slikken?

“Kauwgom is zo ontwikkeld dat die klein en zacht genoeg is om ongeschonden je lichaam te verlaten”, vertelt bio-ingenieur Tara Grauwet. “Als je een keertje je kauwgom per ongeluk doorslikt, zal dat dus geen kwaad kunnen. Het snoep zal geen zeven jaar in je lichaam blijven plakken zoals sommige bronnen beweren.”

“Wel kan het een probleem zijn als je je kauwgom meermaals gaat doorslikken. Dan kan er zich een prop vormen in je spijsverteringsstelsel, die voor gezondheidsproblemen kan zorgen. Artsen zullen die via een chirurgische ingreep moeten verwijderen. Dat is voor alle duidelijkheid erg uitzonderlijk, maar toont aan waarom je dat plastic snoepje beter niet doorslikt.”

Quote In een klassieke kauwgom zitten bepaalde stoffen in de substantie die ons lichaam niet verteert. Onze spijsverte­ringsen­zy­men die ervoor zorgen dat ons voedsel wordt afgebroken, kunnen er gewoon niet op inwerken.

Kan je True Gum echt zonder problemen inslikken?

“Kauwgom is een elastische substantie waaraan smaak is toegevoegd”, vertelt bio-ingenieur Tara Grauwet. “Bij een klassieke kauwgom zitten er bepaalde stoffen in de substantie die ons lichaam niet verteert. Onze spijsverteringsenzymen, die ervoor zorgen dat ons voedsel wordt afgebroken, kunnen er gewoon niet op inwerken.”

“Bij True Gum zie ik dat er daarentegen gebruikgemaakt werd van een plantaardige basis, de chicle. Ons lichaam kan sommige substanties van dat sap afbreken, zoals eiwitten en suikers, maar er zitten ook nog enkele stoffen in waarvan dat niet het geval is. Het is dus nog niet 100 procent volledig verteerbaar.”

Dat bevestigt True Gum zelf ook. “We adviseren nog altijd om de kauwgom in de vuilbak te gooien én raden het ook niet aan om actief door te slikken. Het lichaam kan de kauwgom niet in zijn geheel verteren.” Conclusie? Toch maar gewoon in de vuilbak gooien: of je kauwgom nu plastic bevat of niet.

Volledig scherm True Gum © True Gum

Lees ook: