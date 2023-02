Is het einde van de ‘witbroodcultuur’ in zicht? Studie tipt tuinbonenbrood als gezond alternatief: “Als we de smaak goed krijgen, zien we dit ook in België wel verkopen”

Wat zijn de grootste energiever­slin­ders in de keuken? “Als je oude toestellen vervangt, verdien je de prijs in 1 of 2 jaar zeker terug”

In de keuken kunnen je keuzes je helpen om je energiefactuur de kop in te drukken. Was je dan best terug af met de hand in plaats van je afwasmachine te gebruiken? En werkt die zogenaamde ‘boosterfunctie' van een vuur of oven echt om energie te besparen? Energie-expert Koen Vanthournout fileert welke aanpassingen zinvol zijn en welke inspanningen te weinig winst opleveren om de moeite waard te zijn.

1 februari