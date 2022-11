Is een Leo gezonder dan een Olé? Ontdek in ons snackoverzicht van 32 chocoladesnacks welke de gezondste is

Twix, Kinder Bueno, Mars, Snickers of Olé: zet een mandje vol chocoladesnacks op tafel en de kans is klein dat er nog iets overblijft. Lekker, maar niet bepaald gezond. Of is er een snack die toch net een tikkeltje gezonder is dan de rest? En is er een groot verschil tussen A- en huismerken? We verzamelden 32 snacks in een ultiem snackoverzicht. Diëtiste Sanne Mouha geeft uitleg. Ontdek hieronder welke de gezondste is.

De resultaten

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het oordeel van diëtiste Sanne Mouha

“Een gezond tussendoortje bevat voedingsstoffen die een positief effect hebben op onze gezondheid, en telt ongeveer 100 kcal per portie. Dat is bij deze snacks natuurlijk niét het geval, dat is waarschijnlijk geen verrassing. (lacht) Een Cent Wafer bevat effectief nog vezels en een Snickers bevat nootjes, maar jammer genoeg doen de suikers en vetten die positieve eigenschappen volledig teniet. Deze snacks eet je best wanneer je er écht zin in hebt, maar beter niet elke dag.”

Zijn er verschillen tussen de A-merken en huismerken?

“Gemiddeld bevatten de huismerken iets meer calorieën. Het gaat hier over zo’n 15 kcal per 100 gram. Per portie komt dat neer op een verschil van ongeveer 6 kcal, wat eerder verwaarloosbaar is. Verder bevatten de huismerken gemiddeld iets minder suiker en iets meer vetten per 100 gram. Toch is ook zoiets relatief verwaarloosbaar. Je kan met een ‘gerust hart’ smullen van de huismerken én de premiummerken.”

Quote Het ene merk bevat meer vetten en minder suiker, terwijl het bij het andere merk net andersom is. Sanne Mouha, diëtiste

Zijn bepaalde snacks gezonder dan andere?

“Tussen de snacks zelf zijn er weinig verschillen. Het ene merk bevat meer vetten en minder suiker, terwijl het bij het andere merk andersom is. Het grootste verschil zit in de porties. Neem nu Kinder Chocolade. Die bevat bij een portie van 100 gram veel vet en calorieën. Bij een gewone Mars lijkt die verhouding beter mee te vallen. Maar als je het bekijkt per staafje of per reep, zal Kinder Chocolade juist iets minder ‘gezond’ zijn dan een mini-Mars. In calorieën komen Mars en Milky Way er als ‘beste' uit, met gemiddeld 450 calorieën per 100 gram.

Hoe kan je minder snoepen?

“Probeer om geen multiverpakkingen te kopen. De grote hoeveelheden suiker en vetten stimuleren je om er telkens nog eentje meer te nemen. Verder eet je de chocoladesnacks ook best niet voor de tv. Ga apart zitten, zodat je het bewust eet en er ten volle van geniet. Tot slot is het handig om na je snoepbeurt thee, koffie of water te drinken. Zo hou je wel nog de lekkere smaak over, maar heb je minder de neiging om nog een snack te nemen.”

Lees ook: